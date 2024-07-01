В строящейся школе в Кугесях произошел пожал

«Тест» на пожарную безопасность?

Вчера сотрудники МЧС России по Чувашии ликвидировали возгорание на территории строящейся школы на улице Советской в поселке Кугеси. Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в десять утра. Огонь охватил утеплитель на первом этаже здания. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения погасили открытое пламя за короткое время. В тушении огня участвовало 13 спасателей и пять единиц техники.

Отметим, что 15 июля в Новочебоксарске также загорелась строящаяся школа на улице Воинов-Интернационалистов. Огонь вспыхнул с утра в одном из помещений на первом этаже будущего учебного корпуса. Возгорание ликвидировали сами строители до прибытия спасателей.