Завтра бизнесмены Чувашии отправятся в трехдневный автопробег по республике

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

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За рулем — члены регионального союза предпринимателей «Деловая Россия». Они смогут оценить дорожную и туристическую инфраструктуру для автопутешествий.
Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов уверен, что у многих после поездки возникнут предложения, направленные на развитие автотуризма в регионе. А некоторых предпринимателей такой тур, возможно, подстегнет вложиться в реализацию идей. Путешественники посетят стареи?шину чувашских дубов, водопад «Серебряныи? каскад», этнографический комплекс «Ясна», Мокринский железнодорожный мост, Тихвинский женский монастырь, мемориал «Строителям безмолвных рубежеи?» и «Государеву гору». В программе — ночевки в палатках, национальная кухня под открытым небом. В каждой локации будет сопровождать опытный гид.
Напомним, в Чувашии создается автотуристический кластер. Основой для него станут дороги, пролегающие через республику — М-7, М-12, «Вятка» и А-151. Сейчас, отмечают в Минэкономразвития республики, важно создать единый стандарт работы с автотуристами. Приехав в Чувашию, гости должны знать, куда они могут съездить на машине и где им можно будет отдохнуть. На автопутешественников, кстати, рассчитаны и глэмпинги — базы отдыха со всеми удобствами, которые строятся в республике в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Опубликовано: 25 июля 2024 г.


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