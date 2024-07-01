Завтра бизнесмены Чувашии отправятся в трехдневный автопробег по республике

Лучше один раз увидеть

За рулем — члены регионального союза предпринимателей «Деловая Россия». Они смогут оценить дорожную и туристическую инфраструктуру для автопутешествий.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов уверен, что у многих после поездки возникнут предложения, направленные на развитие автотуризма в регионе. А некоторых предпринимателей такой тур, возможно, подстегнет вложиться в реализацию идей. Путешественники посетят стареи?шину чувашских дубов, водопад «Серебряныи? каскад», этнографический комплекс «Ясна», Мокринский железнодорожный мост, Тихвинский женский монастырь, мемориал «Строителям безмолвных рубежеи?» и «Государеву гору». В программе — ночевки в палатках, национальная кухня под открытым небом. В каждой локации будет сопровождать опытный гид.

Напомним, в Чувашии создается автотуристический кластер. Основой для него станут дороги, пролегающие через республику — М-7, М-12, «Вятка» и А-151. Сейчас, отмечают в Минэкономразвития республики, важно создать единый стандарт работы с автотуристами. Приехав в Чувашию, гости должны знать, куда они могут съездить на машине и где им можно будет отдохнуть. На автопутешественников, кстати, рассчитаны и глэмпинги — базы отдыха со всеми удобствами, которые строятся в республике в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».