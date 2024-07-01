На перекрестке Машиностроительного и Дорожного проездов стало больше полос

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Пока перекресток остается под наблюдением. Фото автора

Движение с умом

В Чебоксарах на перекрестке Машиностроительного и Дорожного проездов — новая разметка. Теперь здесь пять полос. Схема изменена по предложению Центра организации безопасности дорожного движения Минтранса Чувашии.
По оценке специалистов, нововведение снизит нагрузку на транспортный поток, идущий в сторону улицы Ленинского комсомола и Дорожного проезда, увеличит пропускную способность на этом участке. Мониторинг продолжается.

Это уже не первое предложение по оптимизации, подготовленное ЦОБДД. Ранее специалисты успешно решили проблему пробок в районе кафе быстрого питания на Президентском бульваре. Здесь также изменили схему движения, нанесли новую разметку. Кроме того, светофор на соседнем перекрестке с улицей Дзержинского стал адаптивным — он умеет анализировать поток транспорта и вносит коррективы в работу сигналов. К такому режиму готовят и другие светофорные объекты в Чебоксарской агломерации, сейчас идет установка детекторов движения.
«Мы сегодня решаем важную задачу, по сути, создавая новые подходы к организации дорожного движения на основе интеллектуальных систем управления. Наши специалисты нарабатывают успешную практику и готовы к ее масштабированию на всю дорожную сеть Чебоксарской агломерации», — отметил заместитель директора ЦОБДД Антон Кириллов.

Опубликовано: 24 июля 2024 г.


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