К маю дороги Чувашии приведут в норму

На содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской республике выделено в этом году 770 млн. руб (это почти вдвое больше прошлогоднего). Сейчас, когда наступила солнечная погода, подрядчики стали активно приводить автодороги в порядок.

Как рассказал «Советской Чувашии» и.о. директора казеного учреждения «Чувашупрдор» Александр Немов, в планах организации закончить к 1 мая весь ямочный ремонт на подведомственнных ей региональных и межмуниципальных дорогах. После этого рабочие приступят к нанесению разметки.

Один из объектов, за которые отвечает «Чувашупрдор» — автодорога «Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск», сегодня на ее первом километре ямы латает подрядная организация «Воддорстрой», применяется технология теплого асфальта.

Как прозвучало в на правительственной планерке, приводятся к норме и местные дороги. Как уже писала «СЧ», 10,6 тыс. километров обслуживают более 300 подрядчиков. Гарантийные работы проходят сегодня и по улице Советская в поселке Кугеси Чебоксарского района.Еще в 2018 году подрядной организацией «Стройдоркомплекс» здесь был постелен новый асфальт. В этом году на дороге появились ямы, которые сегодня и устраняются в рамках гарантии. Весь же гарантийный срок, прописанный в контракте — 60 месяцев.

Этой весной, как говорят сами дорожники, устранять ямы придется очень активно. Капризная зима с частыми перепадами через нулевую отметку сделала свое дело и достаточно сильно разрушила дороги.

Фото Олега Мальцева: