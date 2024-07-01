Талантливый гармонист мечтает стать программистом

«Сыграешь — и на душе легче»

Не часто в редакции «СЧ» раздаются веселые звуки гармошки, а тут вдруг запела, заиграла удалая музыка над притихшими кабинетами, и процесс создания номера газеты на пять минут замер. Услышав громкую залихватскую мелодию, доносящуюся из конференц-зала, журналисты поочередно стали заглядывать — кто же там так бойко играет. А это гость нашей газеты — воспитанник Чебоксарской детской школы искусств № 1 и лицея № 2, гармонист Владислав Иванов.

Глядя на этого статного и высокого парня, и не скажешь, что ему всего 14 лет. В его руках восьмикилограммовая тульская гармонь кажется игрушкой — компактной и легкой. Инструмент Владислав получил в подарок от родителей на день рождения и дорожит им.

«Как-то на каникулы ездили в Москву, из любопытства зашли в магазин музыкальных инструментов. И понеслось — наш парень поиграл на всех вариантах гармони, — рассказала мама Влада Анжелика Александровна. — Инструмент за 500 тысяч рублей понравился ему больше всего. Мы, конечно, не стали его покупать — слишком уж дорого, но нам обещали сделать под наши запросы гармонь попроще, с нужными регистрами и мажорами. Если честно, я особой разницы не заметила, но Влад с такой любовью оценивал каждый вариант, что уж очень захотелось порадовать сына собственной гармошкой. Мечты ведь должны сбываться…»

Впервые Владислав взял в руки музыкальный инструмент восемь лет назад. Это была гармонь старшего брата Станислава. Тогда она показалась ему большой и тяжелой. В школу искусств мальчика привела мама.

«Было трудно, приходилось себя заставлять. Но когда стало получаться, появились вдохновение и желание заниматься музыкой», — рассказал Владислав. Удовольствие от игры гармонист начал получать с конца шестого класса, тогда же он понял, что его исполнение нравится и другим. Наступило время первых творческих успехов.

В 2021 году Владислав стал лауреатом первой степени Всероссийского конкурса юных гармонистов «Тальяночка». В 2023-м Иванову и его наставнику, преподавателю отделения народных инструментов, заслуженному работнику культуры Чувашии Татьяне Григорьевой посчастливилось попасть на XVI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Влад не только выступал, но и посещал мастер-классы, учился у ведущих мастеров страны.

Богат был на победы и нынешний год. На X Всероссийском фестивале-конкурсе «Гармонь — душа моя» и II Всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества «Талантов перезвон» Влад завоевал Гран-при. Несмотря на то, что парень этой весной завершил обучение в школе искусств, он продолжает заниматься для себя, с радостью выступает в составе музыкального ансамбля. «А позовут участвовать в каком-нибудь конкурсе — непременно соглашусь», — решил для себя лицеист.

Мальчишка он веселый, а потому и мелодии ему нравится играть энергичные, жизнерадостные. Медленной и затяжной музыки почти не бывает в репертуаре. Не случайно родственники зовут его с инструментом на юбилеи и домашние праздники.

«Иногда прошу сына исполнить что-нибудь современное. Он ищет в интернете ноты, и мы с ним экспериментируем — Влад играет, я пою», — рассказывает Анжелика Александровна. Мама уверена, что получение музыкального образования для ее сына — это шаг к чему-то большему, и уже обдумывает вместе с ним интересные проекты, где музыка могла бы помочь людям. «Я бы мог навещать с гармонью одиноких людей, постояльцев домов-интернатов и поднимать им настроение своей игрой. Или радовать музыкой тех, кому в праздники обязательно нужно быть на посту…» — поделился идеями молодой человек.

Кстати, это не единственное увлечение Владислава. Он серьезно занимается программированием, изучает китайский язык. Четыре года посещал детский медиа-центр «Куча мала!», где научился работать в прямом эфире, писать сценарий, монтировать видео и снимать сюжеты. Не раз становился героем социальных роликов и даже снялся в фильмах «Королевство лишних слов» и «Королевство потерянных языков». Вел видео-летопись любимого конкурса «Гармонь — моя душа», чтобы повысить популярность фестиваля.

Тут стоит сказать, что семья Владислава — не совсем обычная. Мама Анжелика Иванова — журналист, блогер, автор уникального проекта «Родные имена», поддержанного Президентским Фондом культурных инициатив. Вместе с супругом Тимофеем они воспитывают четверых детей — двоих родных сыновей и приемных ребятишек — Колю и Аню. Старший сын Станислав служит в армии, поэтому Влад у младших сейчас в большом авторитете: он и в «художку» отведет, и на прогулке присмотрит, и на гармошке дома сыграет.

Между прочим, новым домочадцам Влад посвятил эссе об инициативах для приемных семей и отправил на конкурс прокуратуры России «Я — правовед». Сочинение признали одним из лучших, а в награду он получил путевку в «Артек». Как раз недавно загорелый, отдохнувший и воодушевленный артековец вернулся из поездки, и сразу устроился на летнюю подработку.

«Мы поощряем желание трудиться, — говорит мама. — 14 лет исполнилось, пожалуйста, иди — работай. Иначе дети не поймут, что значит зарабатывать и тратить. И нас так воспитывали».

В будущем парень мечтает стать программистом, но не исключает, что найдется для него и такое дело в жизни, которое объединит все его увлечения. Может, и в Китае еще погостить успеет.

«В жизни должно быть хобби по душе, — считает Влад. — Музыка хороша тем, что помогает развиваться творчески и духовно. Проверено на себе: улучшается память и легче решается математика. А главное, игра на гармошке поднимает настроение. Вот сыграешь — и на душе легче…»

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВА,

заведующая отделением народных инструментов Чебоксарской детской школы искусств № 1, преподаватель по классу баяна, гармони: «И музыкальное, и художественное, и театральное, и хореографическое образование важно для развития детей. Так они смогут вырасти культурно просвещенными людьми. Это необходимо и для расширения их кругозора, тренировки интеллекта. Когда ребенок, например, играет на музыкальном инструменте, работают оба полушария мозга, развивается мелкая моторика. К слову, у Влада, когда он только пришел к нам, была слабая левая рука, но постепенно день за днем мышцы начали крепнуть. Безусловно, парень он талантливый и трудолюбивый. Но значима еще и поддержка родителей. Без союза «родитель, педагог, ученик» хорошего результата добиться сложно».

Публикуется в рамках проекта «Путевка в жизнь для каждого ребенка», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии