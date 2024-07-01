В Алатырском округе будет работать инклюзивный военно-патриотический лагерь «Горлица»

Этот проект автономной некоммерческой организации «Центр помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого» получил поддержку Фонда Президентских грантов, сообщает Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Проведение «Горлицы» запланировано в августе на территории детского оздоровительного лагеря «Изумрудный». Здесь соберутся ребята из Чувашии и соседних регионов. Продолжительность смены — шесть дней. В программе палаточного лагеря — изучение основ военной подготовки, истории Отечества, православной культуры. С подростками будут заниматься офицеры запаса, педагоги и священнослужители.

«Горлица» проводится в Алатыре уже несколько лет — впервые в лагере примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья, для них предусмотрена отдельная программа с пониженным уровнем физической подготовки. Например, они пройдут обучение по оказанию первой медицинской помощи. Ребят будут сопровождать педагоги-наставники и волонтеры.

Авторы проекта считают, что общение со сверстниками поможет детям с инвалидностью в социальной адаптации. Необходимо это и здоровым подросткам — они станут более толерантны по отношению к людям с ограниченными возможностями.