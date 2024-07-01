Прокуратура проверила ход ремонта школ в Чувашии

Серьезный разговор состоялся в деревне Тузи-Сярмус Вурнарского муниципального округа с участием прокурора района Сергея Парамонова, сотрудников администрации округа, МЧС и Малояушской средней общеобразовательной школы. Ответ держали представители ООО «Евростандарт21».

Речь шла о капитальном ремонте деревенской школы — незавершенными остаются обустройство системы пожарно-охранной сигнализации и часть отделочных работ. Сергей Парамонов отметил, что для решения проблемных вопросов заказчику и подрядчику необходимо наладить взаимодействие. Прокурор также предупредил об ответственности, которая может наступить, если школа не будет готова к началу учебного года. Это не первая подобная встреча на объекте — представления с требованием активизировать работы, обеспечить их качественное и скорейшее выполнение уже вносились.

В Новочебоксарске прокуратура оценила ход капремонта в кадетском лицее (подрядчик ООО «ПМК-8») и школе № 13 (ООО «Премиум Строй 21»). Срок окончания работ в обоих учебных заведениях — 1 ноября 2024 года. В лицее объем выполненного ремонта превышает 43%, в школе он составляет порядка 50%. В пресс-службе прокуратуры республики отмечают, что после ранее объявленных предостережений руководителям подрядных организаций темпы капремонта были ускорены, отставание от графика ликвидировано.