Резвой струйкой источник ожил

Экологический фестиваль объединил поколения

Родники — неотъемлемая часть экосистемы, в которой живет человек. Именно они питают реки и ручьи, восполняют водный баланс озер, прудов и болот. Поэтому сбережению и защите подземных источников должно уделяться первостепенное значение, особенно в рамках Года экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии.

Тематические акции — один из способов практического решения вопроса. Республиканский эколого-географический фестиваль «Родники «Черные ключи», объединивший детей и взрослых, активистов и волонтеров региона, как раз посвящен теме сохранения подземных источников. Фестиваль проводится уже во второй раз на территории Янтиковского округа под эгидой Минприроды Чувашии.

«В прошлом году совместно с Русским географическим обществом и при поддержке администрации Янтиковского округа был дан старт республиканскому проекту по исследованиям и оздоровлению родников. Это самое значимое мероприятие Года экологической культуры и бережного природопользования, в которое включены все муниципалитеты республики, предприятия, организации и простые граждане», — отметил руководитель Минприроды Эмир Бедертдинов.

Стартовал фестиваль с открытия территории родников «Черные ключи». Местность, как заметила председатель Чувашского республиканского отделения Русского географического общества Инна Никонорова, значительно преобразилась после реконструкции и очистки. С этим мнением согласился и министр: в прошлом году вода здесь не так сильно текла, теперь появились быстрые ручейки. «Это результат нашей совместной работы», — сказал Бедертдинов.

На фестивале каждый желающий смог примерить на себя роль исследователя родников, принять участие в мастер-классах. С большой охотой школьники присоединились к конкурсам, квестам и соревнованиям по скоростной сборке спилс-карт России и Чувашии. Взрослые в это время обсуждали результаты мероприятий по изучению и сохранению родников региона, определяли планы по их дальнейшему благоустройству.

Состоялось также награждение победителей и призеров Республиканского конкурса научно-исследовательских работ и ландшафтно-архитектурных проектов благоустройства родников «Чувашия — край тысяч родников». Всего поступило более 200 заявок.

Ну а чтобы слова не расходились с делом, участники экологического фестиваля дружно взялись за уборку мусора вокруг родников.