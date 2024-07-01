Победы перед главным стартом четырехлетия

В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» проходят чемпионаты России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и среди слепых и слабовидящих в дисциплине «легкая атлетика». На родной земле отлично себя проявила трехкратная паралимпийская чемпионка Лондона Елена Иванова, ранее выступавшая за Чувашию, а ныне представляющая Ростовскую область. Спортсменка завоевала два «золота» на коронных спринтерских дистанциях 100 и 200 метров в классе T36 (соревнования лиц с ПОДА). Однако сейчас для Елены главная цель — Паралимпиада в Париже. Примечательно, что соревнования в Чебоксарах — один из важнейших этапов отбора в плане формирования команды для участия в Играх в столице Франции. Подробности читайте в следующем номере «СЧ».