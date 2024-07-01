С начала года приставы взыскали почти 10 млн рублей алиментных платежей

За первые шесть месяцев 2024 года в Чувашии выплачена задолженность по алиментным платежам на сумму почти 10 млн рублей.

Одни горе-родители сделали это по решению суда, другие — еще на стадии дознания, проводимого сотрудниками республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов. Вот один из недавних примеров. В начале июня в отношении 32-летнего чебоксарца было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Сумма долга — 195 тыс. рублей. Мужчина сразу же внес 157 тыс. рублей, потом нашел еще 38 тыс. Уголовное дело прекращено.

Управление ФССП по Чувашской Республике напоминает об ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Это может быть административное наказание в виде обязательных работ до 150 часов, арест от 10 до 15 суток, штраф в размере 20 тыс. рублей. За неоднократные нарушения предусмотрена уголовная ответственность: исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.