В Чебоксарах поселился самый крупный дятел в России — желна

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Книг не читает, но ауру чувствует

В Чебоксарах, на территории Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки облюбовал себе местечко самый крупный дятел в России — желна. Эта птица занесена в Красную книгу.
Пару дней читатели и сотрудники библиотеки наблюдали за пернатым гостем — на время залетел или обоснуется здесь, в уютном зеленом уголке? Сначала все обеспокоились судьбой птицы — дятел выглядел ослабленным, передвигался только по земле и не взлетал. А вороны стаей кружили над чужаком. Пришлось звонить в Минприроды Чувашии. Уже на следующее утро в библиотеку приехал главный инспектор Дирекции по охране животного мира Константин Горшков. Он понаблюдал за повадками птицы. «Беспокоиться не стоит, он не ранен, а просто облюбовал территорию библиотеки, где много зеленых насаждений, — высказал свое мнение специалист. — Аура у вас тут хорошая. Тихо, спокойно, несмотря на то, что это практически центр города. Вот он у вас и поселился».

Опубликовано: 18 июля 2024 г.


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