Семейные команды соперничали в силе и скорости

В рамках Года семьи и 10-летнего юбилея комплекса «Готов к труду и обороне» в республике состоялся региональный фестиваль ГТО среди семейных команд, сообщили в Минспорта Чувашии. Участники демонстрировали физическую подготовку в девяти видах испытаний, среди которых прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 и 60 метров, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу и в упоре о гимнастическую скамью. По итогам фестиваля победителем стала семья Политовых из Вурнарского округа, набравшая 1126 очков. Второе место заняла семейная команда Ивановых из Новочебоксарска с результатом 1085 очков. Замкнула тройку призеров семья Портновых из Яльчикского округа — 1061 очко.