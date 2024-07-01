Спортсмены ЧувГУ — в когорте сильнейших

Практически без пауз продолжается насыщенный и интенсивный летний сезон легкоатлетов. На сей раз студенты ЧувГУ имени И.Н. Ульянова завоевали три награды на IX Всероссийской летней Универсиаде в Уфе. Среди триумфаторов — чемпионка недавнего Кубка России в Чебоксарах Виктория Максимова.

На Универсиаде, стартовавшей в июне, за медали сражаются более трех тысяч спортсменов в 14 видах спорта, в том числе — самбо, бокс, дзюдо, регби-7. На завершившихся легкоатлетических соревнованиях Виктория Максимова снова блеснула в коронной для себя дистанции 200 метров, завоевав «золото» с результатом 23,61 секунды. Также на счету представителей нашей республики две бронзовые награды — Лиана Васильева со временем 1 минута 01,41 секунды финишировала третьей в финале 400 метров с барьерами, а Сергей Морозов замкнул пьедестал почета в прыжках в высоту, преодолев в лучшей попытке рубеж 2,09 метра.