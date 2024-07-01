По обочине за помощью

Вчера Госавтоинспекция России отмечала свой профессиональный праздник. Сотрудники Госавтоинспекции республики принимали не только поздравления, но и слова благодарности. И есть за что. Например, недавний случай, когда экипаж Госавтоинспекции во время праздника Троицы дежурил в Чебоксарском округе и заметил автомашину «Лада Гранта», которая пыталась объехать дорожный затор по обочине. Как выяснилось, ситуация для нарушения ПДД была исключительная — водитель вез из Аликово в больницу ребенка, ему срочно требовалась помощь врачей. Инспекторы пересадили маму с мальчиком в служебный автомобиль и с включенными спецсигналами быстро довезли их до медучреждения. «Выражаем огромную благодарность экипажу Госавтоинспекции Артему Петрову и Георгию Вишневу», — написала мама ребенка в письме на имя руководства Госавтоинспекции МВД по Чувашии.