Новая трасса на родине легенды спорта

В Чебоксарах открыли мемориальную доску триумфатору Олимпийских игр 1972 года Валерию Ярды.

Трехкратного олимпийского чемпиона по велоспорту Вячеслава Екимова Чувашия приятно удивила. Прежде всего — трепетным отношением к спортсменам, ковавшим славу республики на самых престижных соревнованиях. На акции памяти одного из них — олимпийского чемпиона, велогонщика Валерия Ярды — он как раз и побывал. В мероприятии также принял участие министр спорта республики Василий Петров.

Мемориальную доску разместили на фасаде здания у входа в Центр маунтинбайка при спортивной школе олимпийского резерва №7, которая носит имя триумфатора Олимпиады-1972 в составе сборной СССР. Напомним, игры проходили в Мюнхене. Тогда Ярды выиграл командную гонку, уже имея за плечами опыт крупных побед: за два года до этого он завоевал «золото» в этой же дисциплине на чемпионате мира в Лестере.

Поэтому не удивительно, что имя Ярды стало знаменитым на весь мир, а не только в СССР, не говоря уже о Чувашии. «Я его знал еще когда был молодым пацаном. А познакомился с Валерием на приеме в Кремле после Олимпиады-1988, где я стал чемпионом, — поделился воспоминаниями Вячеслав Екимов, ныне возглавляющий Федерацию велоспорта России. — В этом городе его имя носит спортивная школа, значит, тот кораблик, который он запустил в начале своего пути, держал правильный курс все это время».

По словам Екимова, в Чувашии чувствуется трепетное отношение к велоспорту, а в плане отношения к легендам наша республика даст фору Санкт-Петербургу. Так, известная питерская школа Александра Кузнецова, где сейчас базируется центр спортивной подготовки «Локосфинкс», вырастила пять олимпийских чемпионов. «Двоих из них уже нет в живых, но школа не носит ни одного из их имен», — посетовал Екимов.

Заслуженный тренер России Владимир Краснов рассказал, что часто ездил по республике и посещал соревнования с участием Ярды. «И всегда на финише в числе первых был Валерий, а мы уже ждали его с цветами и поздравлениями», — сказал Краснов. Он напомнил, что золотой период Ярды пришелся на то время, когда велогонщикам Чувашии для подготовки к соревнованиям приходилось ютиться в подвалах вузов.

«Ярды, можно сказать, заложил фундамент, чтобы в дальнейшем построилась специализированная школа. Я называю его не зданием, а храмом здоровья, потому что кроме нас, велосипедистов, сюда приходит оздоровляться огромное количество людей», — подчеркнул Краснов.

Андрей Ярды, сын велогонщика, признался, что для него большая честь участвовать в таком мероприятии. «Хочу поблагодарить каждого за вклад и участие, за то, что вы продолжаете чтить память моего отца. А начинающим спортсменам я хочу пожелать больших успехов!» — сказал Ярды-младший.

…Также Екимов ознакомился с инфраструктурой Центра маунтинбайка, пообщался с его воспитанниками. Этому предшествовала рабочая встреча с главой Минспорта Чувашии Василием Петровым: было подписано соглашение о дальнейшем развитии велосипедного спорта в регионе. Как заявил Вячеслав Екимов, здесь будет построена сертифицированная трасса маунтинбайка, а также запланировано проведение всероссийских соревнований.