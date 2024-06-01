После пятилетнего перерыва в Мариинском Посаде встретили первый теплоход с туристами

С корабля… на встречу с императрицей

Круиз по Волге – один из самых привлекательных видов путешествия для туристов. Это хорошая возможность познакомиться с небольшими городами России с их историей, культурой, неповторимым шармом. К таким городам по праву относится и Мариинский Посад. Первое упоминание о нем датировано 1620 годом. В 18 веке здесь, в поселении, именовавшемся Сундырем, побывала императрица Екатерина II. А в середине 19 века село на Волге получило городской статус и свое нынешнее имя — в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Об этом и о много другом рассказали туристам, прибывшим в старинный город на четырехпалубном круизном теплоходе « Леонид Красин».

Добро пожаловать

Волжских путешественников Марпосад впечатлил с первых минут — десятки людей на набережной операторы с камерами, женщины в национальных костюмах с хлебом-солью – так, наверное, их ни в одном города не встречали. Ажиотаж вполне понятен: в Мариинском Посаде соскучились по теплоходам, ведь туристические суда не причаливали здесь несколько лет.

С палуб « Леонида Красина» на гостеприимный берег сошли более 300 человек. Среди них — и пожилая женщина с двумя внуками, и молодая пара, решившая в медовый месяц попутешествовать по своей стране, а не по заморской, и суровый мужчина в кожанке, фанат одной из российских рок-групп, и даже туристы из Китая. Всех этих разных людей Марпосад очаровал сразу. Москвич Анатолий Голубев, считающий себя заядлым путешественником и побывавший во многих больших и малых городах страны, был поражен аутентичностью Мариинского Посада, неиспорченного «мишурой цивилизации». «Такие места редко встретишь, — сказал он журналисту СЧ. – Этим они берут тебя за душу, здесь все без суеты и спешки, все очаровывает: воздух, природа, старинная архитектура».

Дмитрий Краснов, вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений республики: «Мариинский Посад – это потрясающий город с самобытной купеческой историей, достойный стать одним из центров туризма в Чувашии. Туристический код позволит Мариинскому Посаду зазвучать визуально ярче, и при этом раскроет его историческое наследие».

Марина Исакова из Перми в прошлом году в первый раз отправилась в речной круиз. Ей настолько все понравилась, что и в этом году она с подругами решила повторить такой способ отдыха. «И приятно и полезно, ведь узнаешь много нового», — сказала она. Женщина призналась, что когда теплоход только подходил к причалу, она уже влюбилась в это место. В восторге были очаровательные туристки-китаянки. «Замечательно, великолепно, суперкрасиво!» – не скупились они на превосходные эпитеты.

Для гостей в Мариинском Посаде подготовили интересную насыщенную программу. Их познакомили с историей города, показали памятник императрице Марии Александровне, музей купеческого и мещанского быта, Собор Святой Троицы. А еще туристы прогулялись по набережной, посмотрели качающийся мост и святой ключ и полюбовались видом города и Волги с Государевой горы.

То ли еще будет

«Это знаковое событие не только для Мариинского Посада, но и для республики. Оно означает новый виток развития речного туризма по Волге – теперь уже в малых городах Чувашии, — считает вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов. — В эту навигацию в Мариинском Посаде ожидаем не менее 11 теплоходов. Но хотели бы это число утроить. Занимаемся благоустройством старинного города, знаем недочеты, которые нужно исправить, работаем вместе с общественниками. Будем совершенствовать турмаршруты, организовать выездную торговлю к прибытию теплоходов».

Сегодня для Мариинского Посада уже разработан проект туристического кода. Дизайн-код предполагает оформление вывесок, нестационарных торговых объектов в едином стиле. В «точках входа» в город установят большие стенды с картой и информационными материалами для туристов. Также в планах – создание архитектурно-художественной подсветки для акцентирования ключевых общественных пространств и туристических объектов. Это должно улучшить внешний вид зданий и обеспечить эффектное вечернее освещение города и набережной. А для объектов культурного наследия предлагается деликатная подсветка архитектурных деталей.

После установки дебаркадера в Марпосаде, начнётся и строительство причальной стенки. Всё это позволит увеличить число гостей, прибывающих по воде. Одна из ключевых задач для республики – увеличение роста туристического потока в Мариинском Посаде до 100 тысяч туристов в год.