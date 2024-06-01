В Мариинском Посаде встречали теплоход «Леонид Красин»

После пятилетнего перерыва местный дебаркадер принял первое речное судно с туристами. Пассажиров четырехпалубного круизного теплохода, среди которых были и жители Китая, встретили хлебом–солью и провели для них экскурсию по красивому историческому городу на Волге.

По словам вице-премьера — министра экономического развития республики Дмитрия Краснова до конца речной навигации в Мариинский Посад планируется прибытие еще 11 теплоходов.

К слову сказать, строительство причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке сыграет существенную роль в развитии речного туризма в республики.

Подробности в следующем выпуске «СЧ».