В Мариинском Посаде встречали теплоход «Леонид Красин»

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

После пятилетнего перерыва местный дебаркадер принял первое речное судно с туристами. Пассажиров четырехпалубного круизного теплохода, среди которых были и жители Китая, встретили хлебом–солью и провели для них экскурсию по красивому историческому городу на Волге.

По словам вице-премьера — министра экономического развития республики Дмитрия Краснова до конца речной навигации в Мариинский Посад планируется прибытие еще 11 теплоходов.

К слову сказать, строительство причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке сыграет существенную роль в развитии речного туризма в республики.

Подробности в следующем выпуске «СЧ».

Опубликовано: 27 июня 2024 г.


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