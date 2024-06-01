За одно утро тушили два пожара

С огнем боролись и спасатели, и хозяева жилья.

26 июня около 9 часов пожар вспыхнул в хозяйстве 63-летней жительницы села Аликово. Пламя охватило хозяйственные постройки и распространилось на площадь в 50 квадратных метров. Дальше пойти ему не дали — спасатели оперативно приехали на вызов и ликвидировали пожар. А час с лишним спустя поступил сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире дома № 23 на улице Пионерской в Новочебоксарске. Как сообщают в МЧС по Чувашии, причиной ЧП могла стать неисправная микроволновая печь. К счастью, хозяева смогли оперативно потушить разгорающееся пламя до прибытия спасателей.