За махинации с кроватями и матрасами комендант пойдет под суд

В суд направленно дело коменданта общежития Канашского транспортно-энергетического техникума. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Женщина, являясь ответственной за формирование плановых заявок для осуществления закупок необходимых для нужд учреждения, от имени техникума заключила договор с индивидуальным предпринимателем на поставку кроватей и матрасов для общежития. Товар исправно пришел, но только вот комендант общежития приняла его не в полном объеме, а разницу в цене в размере более 80 тысяч рублей присвоила себе. Как сообщают в СУ СКР по Чувашии, причастность коменданта к преступлению подтверждают и ее собственные признания, и показания свидетелей, и изъятая в ходе следствия бухгалтерская и иная документация.

Самое интересное, что ранее женщина была признана виновной в получении взятки от руководителя одной из коммерческих организаций — за помощь в заключении договоров и обеспечении регулярных закупок у единственного поставщика она получила более 300 тысяч рублей. Тогда приговором суда ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.