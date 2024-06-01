За махинации с кроватями и матрасами комендант пойдет под суд

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В суд направленно дело коменданта общежития Канашского транспортно-энергетического техникума. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
Женщина, являясь ответственной за формирование плановых заявок для осуществления закупок необходимых для нужд учреждения, от имени техникума заключила договор с индивидуальным предпринимателем на поставку кроватей и матрасов для общежития. Товар исправно пришел, но только вот комендант общежития приняла его не в полном объеме, а разницу в цене в размере более 80 тысяч рублей присвоила себе. Как сообщают в СУ СКР по Чувашии, причастность коменданта к преступлению подтверждают и ее собственные признания, и показания свидетелей, и изъятая в ходе следствия бухгалтерская и иная документация.
Самое интересное, что ранее женщина была признана виновной в получении взятки от руководителя одной из коммерческих организаций — за помощь в заключении договоров и обеспечении регулярных закупок у единственного поставщика она получила более 300 тысяч рублей. Тогда приговором суда ей было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Опубликовано: 27 июня 2024 г.


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