«Золотая Маска» уехала в Чебоксары

«Буквально час назад к нам пришла замечательная новость: постановка Чувашского театра кукол «Король Лир» завоевала Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска»! И очень знаменательно, что в День республики, как вишенку на торте, мы получаем такой дорогой подарок…» Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева, прозвучавшее на Красной площади в финале праздничных мероприятий, вызвало взрыв аплодисментов. А тем временем в московском Театре имени Евгения Вахтангова шла церемония награждения победителей.

Изначально на юбилейный, тридцатый конкурс было заявлено 1166 работ со всех уголков страны, в итоговую программу попали лишь 50. Спектакль из Чувашии, премьера которого состоялась в июне прошлого года, стал лауреатом в номинации «Куклы / Работа художника». Напомним, что оформление трагедии полностью взяла на себя команда из Санкт-Петербурга — сценограф Эмиль Капелюш и художник по куклам Юрий Сучков.

«Какое счастье работать с такими мастерами! — отметила директор театра Елизавета Абрамова. — Наш коллектив безмерно благодарен правительству республики, которое поддерживает нас, экспертам и членам жюри конкурса и, конечно же, режиссеру спектакля Борису Манджиеву, придумавшему эту кукольно-драматическую историю». «Подобное событие является значимым для каждого человека в театральном мире», — отметил в свою очередь Борис Манджиев, чьи постановки также идут на сценах Чувашского драмтеатра и ТЮЗа.

Отрадно, что свет «Золотой Маски» все чаще озаряет регионы Поволжья. В числе нынешних лауреатов — несколько театров Казани, а четыре года назад престижную премию получил Марийский театр кукол, и тоже за художественное оформление спектакля. Правда, пьеса была этнического характера, со стихами и песнями на национальном языке, отголосками языческой древности и народным колоритом. Чебоксары же «замахнулись» на мировую классику, известную каждому театроведу и критику, и в этом была особая сложность творческой задачи. В материале такого плана очень трудно удивить и добиться новизны постановочного решения, но нашим это удалось.

Кстати

У нашего «Короля Лира» поистине счастливая творческая судьба. В марте спектакль взял Гран-при на XXIV Республиканском конкурсе «Узорчатый занавес», а в апреле получил две награды на VII Всероссийском многожанровом фестивале «Волжские театральные сезоны» в Самаре. Дипломов в номинациях «Лучшая мужская роль в театре кукол» и «Лучшая молодая актриса в театре кукол» удостоились заслуженный артист Чувашии Юрий Филиппов и Эльвира Соколова, сыгравшие Короля Лира и Корделию. Также постановка отмечена Специальным дипломом III Межрегионального фестиваля-конкурса «Сибирь. TERRA MAGICA — 2024» (Красноярск) за современное прочтение трагедии Шекспира.