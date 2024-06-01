Великий волжский путь оценят тревел-блогеры

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Тревел-блогерам, посетившим недавно Чувашию, удалось попасть в гущу культурных событий в преддверии Дня республики. Фото ВКонтакте

Накануне Дня республики в Чебоксарах побывала команда десяти российских блогеров, пишущих о путешествиях.

Как рассказали в Агентстве по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашии, за два дня пребывания в республике «медиаразведчики» изучили чувашский участок национального туристического маршрута «Великий волжский путь». Напомним, это турне протяженностью порядка 500 км охватывает Татарстан, Чувашию и Марий Эл. Предполагается, что его участники во время поездки смогут посетить культурные и природные достопримечательности трех республик Поволжья, познакомиться с национальными традициями и кухнями.

В Чебоксарах тревел-блогеры осмотрели и прочувствовали на себе все знаковые туристические локации, входящие в данный тур: поучаствовали в обзорной экскурсии по столице, посетили уникальные музеи, отведали блюда национальной кухни. Оценили гости и прекрасное этническое сопровождение своего путешествия, благодаря которому они многое узнали о чувашских традициях, народных костюмах, фольклоре.

По итогам вояжа знатоки гостеприимства составят профессиональное заключение о каждом участке межрегионального маршрута «Великий Волжский путь» и предоставят свои рекомендации регионам в ближайшее время, сообщили в региональном Агентстве по развитию туризма.

Опубликовано: 26 июня 2024 г.


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