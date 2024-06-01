В Год экологии в Чувашии пройдет экофестиваль «Родники России — родники Чувашии»

Родники вы мои, родники

Год экологической культуры и бережного природопользования, объявленный в 2024 году по Указу Главы республики Олега Николаева, позволяет реализовать множество интересных проектов. Одним из таких станет экофестиваль «Родники России — родники Чувашии».

Родников в нашем регионе насчитывается свыше одной тысячи. Часть из них — это уникальные природные объекты, имеющие значительную научную ценность. Они являются центральным компонентом окружающих ландшафтов, повышают их эстетические свойства. На некоторых родниках, кстати, построены часовни, которые представляют собой историческую и культурную ценность.

Как отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики, на фестивале организуют эколабораторию, мастер-классы, квесты, викторины. Также можно будет познакомиться с экологической гастрономией, народными играми, обычаями, обрядами, пройдет акция «Экодоброволец».

«Мероприятие призвано расширить кругозор и сохранить наше природное наследие — родники, которые являются началом малых и крупных рек Чувашии, оживить интерес к благоустройству родников и воспитать чувство бережного отношения к природе», — сказал руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

КСТАТИ

Экофестиваль «Родники России — родники Чувашии» пройдет 25 июня в деревне Бахтигильдино Батыревского муниципального округа. Начало в 12.00.