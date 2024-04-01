В Чувашии напишут «Диктант Победы»

Масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится на следующей неделе, 26 апреля. Международная акция пройдет уже в шестой раз. В этом году задания будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков. Только в Чебоксарах «Диктант Победы» напишут более 2600 школьников. Подготовиться помогут тренировочные тесты на сайте акции диктантпобеды.рф, исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа». Вопросы диктанта переведут на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский.