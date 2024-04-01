ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Приближается День Победы, его наши бойцы будут встречать на передовой. Испокон веков в России вклад в Победу вносили и в тылу. Благодаря самоотверженному труду жителей Чувашии в годы Великой Отечественной войны город Чебоксары в 2020 году удостоен высокого звания города трудовой доблести… На встрече с руководителями предприятий республики получил от них предложение к 9 Мая организовать акцию поддержки военнослужащих — объединиться и всем вместе перечислить однодневный заработок в Фонд «Перле» на помощь нашим ребятам. Считаю необходимым поддержать данную инициативу. У нас есть четкое понимание, что нужно на передовой для того, чтобы выполнять боевые задачи эффективно и достигать наилучших результатов».