Чем удивила вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову чебоксарская гимназия № 5

Бизибокс, подушка с хмелем и мастер-класс за швейной машинкой

«Сегодня познакомилась с замечательным учреждением. И не сразу могу сказать, что это школа…», — таковы были первые впечатления вице-спикера Госдумы России Анны Кузнецовой после посещения корпуса «Т» чебоксарской гимназии № 5.

Анна Юрьевна прибыла в учебное заведение вместе с депутатом Госдумы Аллой Салаевой и министром образования Чувашии Дмитрием Захаровым сразу после торжественного открытия Года семьи в Чувашской государственной филармонии. График посещения в гимназии № 5 был сильно ограничен по времени, но это не помешало высоким гостям зарядиться творческой энергией талантливых учеников и влюбленных в свою работу педагогов.

Гимназия удивляла на каждом шагу. Начнем с того, что директор Инна Исаева сразу доверила провести экскурсию гимназистам Александре, Николаю и Савелию. «Лучше самих ребят о школе никто не расскажет, — сказала она. – Можете задавать им любые даже каверзные вопросы».

В фойе ученики познакомили гостей с интерактивной Доской почета – известными выпускниками школы. А затем пригласили их в одно из самых своих любимых мест – столовую.

«Мы же все – одна большая семья, и нас надо вкусно кормить», – заметили гимназисты. Вместе с сотрудниками комбината школьного питания «Центр» они пригласили представителей Госдумы оценить 12-дневное меню школьников.

«Хорошо, что мы успели пообедать, а то непременно захотелось бы что-то попробовать», — пошутила Анна Юрьевна, глядя на изобилие школьных блюд на столах: тут и супы, и салаты, и паровые котлеты и многое другое. Но особенно привлек гостей столик с десертами – сырники, пудинги, запеканки, запеченное яблоко, присыпанное сахарной пудрой, и традиционная чувашская выпечка – пирожки-хуплу и ватрушки-пюремеч.

«А какие у вас любимые блюда, ребята?» — поинтересовалась вице-спикер у своих гидов. Савелий признался, что любит борщ, Александре больше по душе солянка, а Коля предпочитает мясо по-российски.

Интересно, что именно в школьной столовой размещен музейный уголок о «Блокадном хлебе». Идея принадлежит старшеклассникам, которые как-то заметили, что дети из начальных классов часто не доедают и выбрасывают еду. Для беспечных едоков эта экспозиция – как напоминание из реальной жизни, которое раз и навсегда научит их уважительно относиться к хлебу, объяснили гимназисты.

Во время экскурсии рассказали ребята и про школьную медиастудию, где есть свои редакторы, корреспонденты, операторы и фотокоры. Познакомили и со своими мастерскими и лабораториями, где всегда происходит что-то интересное. Так, в лаборатории питания школьники ученики 9-10-х классов презентовали сыр и кондитерские изделия, изготовленные своими руками на «Курсах по выбору», что проводятся совместно с Чувашским государственным аграрным университетом. Кстати, в это же время лабораторию навестили особенные «курсанты» – школьники с расстройствами аутистического спектра, которые тоже приходят сюда на занятия. Ребята были рады гостям, с удовольствием показывали им чудесные пряники, которые сделали своими руками и расписали сладкой глазурью. Анна Кузнецова и Алла Салаева выполнили почетную миссию – выдали ребятам удостоверения о приобретении первой рабочей профессии.

Ну а в цехах Школьного завода гимназии вице-спикеру Госдумы пришлось даже сесть вместе со школьницами за швейную машинку и поучаствовать в создании декоративных подушек «Спокойный сон». Оказалось, у юных швей тут целое производство. Сначала девушки из лоскутков шьют наволочки, затем с помощью вышивальной машинки наносят чувашский узор, а в конце набивают их хмелевыми шишками. Заготовленные заранее подушки-думки мастерицы подарили Анне Юрьевне и Алле Леонидовне.

Здесь же в мастерской ребята и педагоги плетут маскировочные сети. Процессом руководят члены Совета отцов Чувашии. О сотрудничестве с гимназией рассказал «главный папа» республики Алексей Мурыгин.

Шли на Школьном заводе и другие занятия. Очень заинтересовало гостей производство «бизибоксов» — удивительных кубиков со множеством крутящихся и выступающих элементов, развивающих мелкую моторику. Это разработка десятиклассницы Анны Федоровой, а благодаря команде ее помощников «изобретение» теперь поставлено на поток. Девушка с большим удовольствием подарила чудо-кубик вице-спикеру Госдумы. «Мой младший будет в восторге!» — искренне порадовалась подарку Анна Юрьевна.

Познакомились визитеры и с работой естественнонаучной лаборатории, добрыми делами школьных экоотрядов, а еще посмотрели дефиле школьной одежды с элементами чувашской вышивки и заглянули в просторную учительскую за прозрачными стеклянными стенами – это чтобы ученики видели, что учителя и вне уроков работают…

«Сегодня школа оказалась перед серьезным вызовом – это телефоны, умные гаджеты, интернет. То есть информацию можно получить откуда угодно и разного качества, объема, в картинках и в видео – словом, как хочешь. И если бы школа не нашла свою миссию в этом информационном мире, то как бы ей было непросто. Так вот мы побывали именно в той школе, которая смогла эту миссию увидеть и осуществить. Здесь дети могут выбрать свои ориентиры, им помогают найти правильный вектор, утвердиться в своих интересах, сформирована среда, где они могут осуществлять свой выбор. Это те условия, в которых воспитывается личность – сильная, крепкая, уверенная в себе и в том, что она многое может сделать для этой страны, для родной республики. Чувствуется, что тут увлечены и дети, и педагоги, и руководитель учреждения», — рассказала Анна Кузнецова журналистам.

Однако, любой энтузиазм важно поддерживать, поделилась она мнением. И ключевую роль в этом играет руководство республики, которое поощряет такие инициативы.

«За время пребывания в Чувашии произошло погружение в разные направления – мы встречались с детьми, мамами, родителями, семьями участников специальной военной операции. Услышали вопросы, проблемы, которые есть, увидели те ресурсы, которые есть в республике, и то, как они потихоньку с заботой и любовью наращиваются. Самое главное, что я вижу здесь – это люди, которые любят свою землю, чтут и берегут свою культуру, свои особенности, и в то же время чувствуют свою причастность к нашей огромной стране – России. И к семейным ценностям и традициям в республике особое отношение», – отметила вице-спикер Госдумы.

В Год семьи в России, по словам Анны Кузнецовой, безусловно будут разработаны новые программы. Часть проектов уже воплощаются в республике, часть будет взята на вооружение для решения вопросов поддержки семьи на федеральном уровне.

«Поддержка семьи – очень важный ресурс, вопрос благополучия народа в целом, большой шаг для развития страны», – подытожила гостья.

Алла Салаева, депутат Госдумы: «Мы услышали слова поддержки от вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой — как человека, который на уровне страны является инициатором законодательных инициатив, связанных с безопасностью детей, множества проектов, которые приходят в помощь регионам. Нам приятно, что и у Чувашии свои наработки, которыми мы можем гордиться. Например, молочная кухня для малышей, которую мы несмотря ни на что сохранили, и наша практика пригодится для тиражирования в других регионах. Когда есть эффект, ощутимая польза, поддержка, то вырастают крылья, и мы готовы еще с большим энтузиазмом работать, творить и помогать родной республике».

Фоторепортаж Максима Васильева: