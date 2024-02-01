Вынесен приговор по факту заражения двух жителей Чувашии сибирской язвой

На скамье подсудимых оказался 63-летний представитель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа. Пенсионера признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, и хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Все началось еще весной 2022 года. Тогда подсудимый приобрел, а затем содержал в своем личном подсобном хозяйстве двух бычков. Но при этом он не зарегистрировал животных и не проверил на инфекционные заболевания, чем нарушил ветеринарное законодательство.

В прошлом году один из бычков заразился сибирской язвой. Хозяин не стал обращаться к ветеринарам, а решил отправить животное «на мясо». Часть туши удалось продать. Покупатели, к счастью, не заразились. А вот сосед хозяина бычка, который помогал в забое и разделывании, не избежал этого. Во время разделки мужчина поранил руку ножом. Также сибирской язвой заразилась его супруга.

Суд приговорил жителя деревни к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии, после вступления приговора в законную силу будет рассматриваться вопрос о взыскании с осужденного в судебном порядке ущерба, причиненного его незаконными действиями. Напомним, из-за угрозы распространения особо опасного вирусного заболевания на части территории Чувашии был введен режим чрезвычайной ситуации и проведены карантинные мероприятия. Потрачено на это более 762 тысяч рублей.