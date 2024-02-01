В Канаше старшеклассник заступился за женщину-водителя маршрутки

История не мальчика, но мужа

«Молодежь нынче не та!» — это выражение нередко можно услышать сегодня. Впрочем, встречается немало примеров, и опровергающих подобное мнение.

Недавний случай в Канаше — хорошая иллюстрация того, что наша молодежь имеет правильные приоритеты.

В конце января ученик 11 класса стал свидетелем конфликта между пьяным пассажиром и женщиной-водителем маршрутного автобуса. Мужчина «под градусом» отказывался оплачивать проезд, выражался нецензурно, оскорблял. Юноша заступился и попросил неадекватного пассажира вести себя культурно. Скандалисту это не понравилось. Он вышел на остановке вслед за молодым человеком и ударил того в бедро инструментом для раскалывания орехов. Водитель позвонила в полицию, любитель горячительных напитков и орехов был сразу задержан.

Школьник проявил лучшие качества, присущие настоящему мужчине, заступившись за женщину. По его словам, иначе поступить он не мог. В салоне маршрутки на тот момент находились только женщины и дети.

И вот на днях Глебу Семенову, так зовут смелого одиннадцатиклассника, вручили благодарственное письмо за проявленное мужество, решительность, неравнодушие и активную гражданскую позицию в предотвращении правонарушения. Так что молодежь у нас намного лучше, чем о ней думают.