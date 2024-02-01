Выигравшая на ВДНХ сертификат жительница Москвы сделала операцию в Чувашии

Повезло в день рождения

Москвичка, получившая на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сертификат на бесплатные услуги в республиканской офтальмологии, сделала операцию в Чувашии.

Напомним, клиника принимала участие в выставке с 28 ноября по 3 декабря 2023 года. Специалисты продемонстрировали передовые технологии диагностики заболеваний глаз, а также провели различные профилактические мероприятия. Посетители могли не только узнать о развитии регионального здравоохранения, пройти обследование на современном оборудовании, но и выиграть сертификаты на инновационные процедуры, среди которых — лазерная коррекция зрения и блефаропластика. Одной из счастливых обладательниц сертификата стала жительница Москвы Наталия Пупина. Она уже воспользовалась услугами наших офтальмологов.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии, женщина посетила выставку в свой день рождения, так что выигрыш сертификата стал для нее подарком. «Когда я проходила мимо экспозиции Чувашской Республики, милая девушка предложила зарегистрироваться на сайте и поучаствовать в розыгрыше сертификата на коррекцию зрения и блефаропластику. Мне повезло! Я, которая никогда ничего не выигрывала, получила сертификат на блефаропластику», — вспоминает Наталия.

Сертификат победительнице вручила главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Ирина Васильева. Она же сопровождала пациентку и помогала ей освоиться в Чебоксарах.

«Спасибо большое Ирине Вячеславовне! 12 декабря я приехала на консультацию, а уже 18-го мне была сделана операция. Делала ее Николаева Татьяна Юрьевна. Хочу выразить слова благодарности и ей — за золотые, добрые руки, за искрометный юмор и за творчество! Большое спасибо всему персоналу отделения, медсестрам и санитаркам за чуткость и отзывчивость», — делится впечатлениями победительница розыгрыша.

В своем телеграм-канале вице-премьер правительства Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов отметил, что 2 февраля медицинские организации республики вновь примут участие в Международной выставке-форуме «Россия». В этот день здесь пройдет Всероссийский день здоровья.

Фото cap.ru

Сертификат победительнице вручила главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Ирина Васильева.