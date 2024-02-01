Сын двух народов

В Алтышевской школе Алатырского округа прошел межрегиональный творческий конкурс «Голос эрзи», посвященный мордовскому просветителю, этнографу Макару Евсевьевичу Евсевьеву.

Организаторами конкурса выступили Мордовский культурный центр, Республиканский институт образования, Минобразования Чувашии и отдел образования администрации Алатырского муниципального округа.

Конкурсу «Голос эрзи» уже немало лет. Нынче он во второй раз проходил на межрегиональном уровне. Своими талантами блеснули более 200 ребят из Чувашии, Мордовии, Татарстана, Нижегородской и Ульяновской областей.

Конкурс проводился по четырем номинациям: «Наследники Евсевьева», «Велик на все времена», «Национальный колорит», «Сокровище нации». Воспитанники детских садов, ученики школ и студенты колледжа представили научно-исследовательские работы, посвященные педагогам-наставникам, эссе и стихи собственного сочинения на русском и мордовском (эрзя) языках о жизни и деятельности Макара Евсевьева, фото в национальных костюмах.

По словам председателя Мордовского культурного центра Чувашии Владимира Седойкина, конкурс — это своего рода дань уважения юных участников, их родителей и педагогов таланту первого мордовского ученого. Макар Евсевьев — выдающийся представитель своего народа, который всю жизнь посвятил изучению мордовских языков, этнографии, созданию учебных книг для мордовских детей и взрослых. Первопроходцем национальной мордовской культуры назвала Макара Евсевьева учитель мордовского языка Алтышевской школы Ирина Долгова. По ее словам, Евсевьев многое сделал для того, чтобы победить безграмотность, участвовал в создании национальных общественных организаций.

Кстати, в этом году самое большое количество конкурсных работ поступило в номинации «Национальный колорит». А самой звонкой и музыкальной получилась номинация «Сокровище нации», которая была посвящена мордовским народным танцам, песням, обрядам, легендам и сказкам.

К СЛОВУ

Макар Евсевьевич Евсевьев — первый мордовский ученый и просветитель. 18 января исполнилось 160 лет со дня его рождения. Прогрессивный общественный деятель науки и культуры своего времени родился и провел детские годы в деревне Малые Кармалы Ибресинского района. Всю жизнь Евсевьев собирал и изучал песни, сказки, пословицы и поговорки, обычаи и религиозные обряды мордовского народа. На основе изучения разговорного языка он составил «Образцы мордовской народной словесности», живой язык лег и в основу первых букварей для эрзи и мокши.

В Малых Кармалах есть улица имени Макара Евсевьева. При школе создан музей, собраны документы, книги, фотографии, воспоминания.