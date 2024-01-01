Труппа Чувашского драмтеатра отправится на гастроли в Уфу

Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова вошел во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры России.

Как сообщили в Минкультуры Чувашии, план включает в себя федеральную программу «Большие гастроли», запущенную в 2014 году по инициативе Президента страны. Так жители разных городов и регионов могут познакомиться с постановками федеральных и национальных театров.

Уже этой весной труппа Чувашской драмы отправится на гастроли в Башкортостан и покажет на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур» три спектакля. По словам директора Чувашского драмтеатра Елены Николаевой, коллектив уже выступал в Башкирии, поэтому в этот раз планируется показать постановки, которые пока незнакомы тамошнему зрителю. А в сентябре ожидается ответный визит уфимских артистов в Чебоксары. Труппа представит как национальную татарскую классику, так и произведения современных драматургов.

Кстати, в этом году в рамках нацпроекта «Культура» одному из старейших национальных театров страны будет выделено 13 млн рублей на приобретение и обновление оборудования.