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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ,
министр транспорта России:

«Стремительный рост внутреннего туризма в стране будет и впредь обеспечен необходимым подвижным составом и флотом. Современные отечественные скоростные пассажирские суда в ближайшее время пойдут по Волге. Под моим руководством создана рабочая группа по запуску проекта «Речные магистрали». Этот проект свяжет водным маршрутом протяженностью 675 км Нижегородскую область, Татарстан и Чувашскую Республику. Благодаря новому проекту мы решим задачи повышения транспортной доступности территорий вдоль Волги, развития мультимодальных пассажирских перевозок, а также создания новых туристических направлений».



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