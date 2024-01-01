ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ,

министр транспорта России:

«Стремительный рост внутреннего туризма в стране будет и впредь обеспечен необходимым подвижным составом и флотом. Современные отечественные скоростные пассажирские суда в ближайшее время пойдут по Волге. Под моим руководством создана рабочая группа по запуску проекта «Речные магистрали». Этот проект свяжет водным маршрутом протяженностью 675 км Нижегородскую область, Татарстан и Чувашскую Республику. Благодаря новому проекту мы решим задачи повышения транспортной доступности территорий вдоль Волги, развития мультимодальных пассажирских перевозок, а также создания новых туристических направлений».