Сегодня День российского студенчества

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии его будут отмечать около 69 тысяч человек — именно столько студентов, по данным Минобрнауки и Минпросвещения России, учится в вузах и ссузах республики, сообщает Чувашстат. Большинство из них получают знания очно.

И студентов, и их наставников поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. «Этот праздник объединяет всех, кто испытывает неутолимую жажду знаний, поиска, открытий, — подчеркнул он. — Сегодня Чувашия — регион, где для молодых и активных создано много возможностей, чтобы развиваться и менять жизнь к лучшему. Наши студенты не только успешно справляются с учебой, но и участвуют в общественной жизни, занимаются спортом и творчеством. Доказательство этому — успехи представителей республики во Всероссийском студенческом проекте «Твой Ход», на фестивале «Российская студенческая весна» и многих других проектах. Более тысячи студентов и преподавателей из Чувашии стали в прошлом году победителями различных всероссийских и международных конкурсов». Николаев также напомнил, что в республике действуют различные меры поддержки и программы для студентов. Ежегодно тысяча представителей талантливой молодежи становятся стипендиатами Главы Чувашии, а самые лучшие получают Государственную молодежную премию.

Опубликовано: 25 января 2024 г.


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