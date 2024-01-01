Бюджетникам в Чувашии подняли зарплату

И ужесточили требования к выгулу собак

С 1 января текущего года минимальные оклады ставок заработной платы работников госучреждений Чувашии увеличиваются на 8,5%. Соответствующее постановление принято на заседании правительства под председательством Главы республики Олега Николаева.

Вопросы повышения зарплаты работников бюджетной сферы в регионе решаются последовательно, в русле достижения целевых показателей, установленных указами Президента страны, сказал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. В 2023 году их средняя зарплата выросла на 6%. А минимальный размер оплаты труда достиг 16242 рублей с ростом на 16,9%. Аналогичные решения надо принять и на уровне округов для стимулирования труда муниципальных служащих, рекомендовал министр, необходимые бюджетные средства для этого имеются. Глава республики, в свою очередь, поручил провести работу над соответствующими нормативными актами и документами.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Михаил Коледа представил проект поправок в закон о регулировании жилищных отношений. Предложения касаются социальной поддержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в части предоставления жилищного сертификата. Он может быть выдан сиротам, достигшим 21 года и имеющим доход от трудовой деятельности в течение не менее 12 месяцев. Лица с несовершеннолетними детьми и участники СВО имеют преимущество на получение сертификата.

Предложено также предоставлять 18 кв. м дополнительной жилплощади инвалидам с тяжелыми хроническими болезнями, вставшим на учет нуждающихся до 1 января 2005 года. А стоявшим на учете ветеранам боевых действий, самостоятельно решившим жилищный вопрос, не дождавшись единовременной выплаты, будет предоставлено право на получение компенсации понесенных затрат.

На заседании утверждено положение об информационной системе «Архивы Чувашской Республики». Как пояснила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, система создана для использования гражданами, организациями, предпринимателями, органами власти архивных документов в удаленном режиме. Это позволяет сформировать единую информационно-поисковую среду, сократить сроки поисков, обеспечить более современные условия труда архивариусов.

Выгуливать собак без намордника и поводка можно будет только в специальных местах, определенных органами местного самоуправления. Это дополняет требования, установленные ранее постановлением правительства от 15 июня 2023 года. Поправку в документ представил и.о. руководителя республиканской Госветслужбы Чувашской Республики Евгений Корнилов. Действующие требования обязуют владельцев кошек и собак регистрировать своих питомцев в подведомственных учреждениях Госветслужбы, а также вводят запрет на содержание и кормление домашних животных в местах и на территориях общего пользования, на оставление питомцев в общественных местах без надзора. Внесенными изменениями в документ выгул питомцев без намордников, где вздумается, запрещен — только на специальных площадках.