Как Безруков стал адвокатом Плевако, а Жигунов — генералом Тотлебеном. Обзор премьер 2024 года

Сегодня в прокат выходит экранизация «Мастера и Маргариты» — восьмая в мировом кинематографе и третья в российском. Новую двухчасовую картину поставил молодой режиссер Михаил Локшин. До киновоплощения романа Булгакова в его послужном списке значатся только «Серебряные коньки». Маргариту сыграла Юлия Снигирь, Мастера — Евгений Цыганов, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль. Фильм получил финансовую поддержку Фонда кино. В наступившем году лента открывает целую череду экранизаций классических произведений. Премьерам 2024-го, снятым в разных жанрах, посвящен наш обзор.

О классиках и по классике

Шестого июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Для кинематографистов это повод перечитать его произведения и возродить в памяти этапы биографии. В минувшем году очень невнятное воплощение Пушкина нам представили в мини-сериале «ЦЕРБЕР» — по следам восстания декабристов. Но там «солнце русской поэзии» в исполнении Льва Зулькарнаева появляется в последние минуты, выглядит как царскосельская шантрапа и дерзит императору. В этом году нас ждет «ОНЕГИН» в постановке Сарика Андреасяна, снявшего «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Манюню», «Ресторан по понятиям», фильмы «Мамы» и «Чемпионы». Премьера «Онегина», где главную роль исполнил Виктор Добронравов, назначена на 7 марта.

А в феврале 2025-го должен выйти фильм-мюзикл «ПРОРОК», посвященный уже фигуре самого поэта. Пушкина сыграл Юрий Борисов, а Наталью Гончарову — Алена Долголенко. Биография поэта от лицейских лет до дуэли с Дантесом будет рассказана не только с помощью стихов, но также песен и танцев.

Режиссер Владимир Мирзоев готовит к показу экранизацию «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ». Сюжет восьмисерийного фильма разворачивается в современном Петербурге, где студент Раскольников (Иван Янковский) убивает старуху-микрокредиторшу. Мотив все тот же: понять «тварь ли он дрожащая или право имеет».

Возможно, именно в этом году увидит свет фильм «МЫ», который режиссер Гамлет Дульян снял по одноименной антиутопии Евгения Замятина. Премьера должна была состояться еще в 2021 году, но ее все переносят и переносят.

На этот год перенесен и выход фильма Клима Шипенко «ДЕКАБРЬ» о последних днях жизни Есенина. Он умер 28 декабря 1925 года. В роли поэта — Александр Петров. Обстоятельства смерти Есенина, его роман с Айседорой Дункан не дают покоя творческим людям вот уже несколько десятилетий. Так, в Камерном театре Чебоксар сейчас идет спектакль белгородского режиссера Оксаны Погребняк «Три жизни Айседоры Дункан».

Исторические сериалы

Сергей Безруков в этом году предстанет в образе Федора Плевако, блестящего петербургского адвоката конца ХIХ века. Персонаж и актер близки по своей энергетике, так что, скорее всего, это будет еще одна яркая и запоминающаяся роль Безрукова. В десятисерийном фильме режиссера Анны Матисон «ПЛЕВАКО» — самые громкие судебные процессы того времени, собиравшие больше зрителей, чем театральные постановки. После заседаний адвокаты, добившиеся оправдательного приговора для своих подопечных, становились настоящими звездами.

Именем главного героя назван еще один сериал почти из той же эпохи — «СТОЛЫПИН». Премьер-министра Российской империи, на которого революционеры покушались четыре раза и все-таки убили, сыграл Александр Устюгов.

«ХРОНИКИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» не дают покоя и Андрею Кончаловскому. Он сейчас завершает работу над одноименным сериалом, в котором будет показано страшное для страны время: с 1905 по 1924 год. Этот фильм не обойдется без супруги и музы режиссера Юлии Высоцкой. А Валерия Гай Германика неожиданно взялась за художественное переосмысление событий X века и сняла сериал о княгине Ольге, о том, как правительница Руси пришла к христианству.

«ТРИ ДРУГА, КЛАД И МАТРОС КОШКА» — такое интригующее название выбрал для своей новой работы продюсер Сергей Жигунов и сам сыграл гения подземной войны, инженера Эдуарда Тотлебена. Сюжет детского приключенческого фильма разворачивается в двух эпохах: в наши дни и во время Крымской войны. Трое друзей-кадетов Севастопольского Нахимовского училища ищут клад, спрятанный 170 лет назад по распоряжению адмирала Нахимова. Но за сокровищем, кроме них, охотятся контрабандисты, черные археологи и даже привидения.

Еще один исторический сериал «ГДР» выходит под слоганом «Когда предают все вокруг, главное — не предать себя» и рассказывает о советском разведчике Александре Нечаеве накануне падения Берлинской стены. Герой Александра Горбатова оказался в центре операции, организованной спецслужбами западных стран, чтобы завладеть документами Штази: это досье на мировых политиков, данные агентурной сети и другие международные секреты.

Военные фильмы

О «белой лилии Сталинграда» — легендарной советской летчице Лидии Литвяк, участнице Сталинградской битвы, сняли сериал режиссеры Андрей Шальопа и Ким Дружинин. Имя Литвяк занесено в Книгу рекордов Гиннесса: она одержала наибольшее число побед в воздушных боях среди женщин-летчиц за всю историю военной авиации. Судьба Лидии похожа на биографию Жени Крутовой, призванной на фронт из Чебоксар. Обе девушки начинали летать еще до войны в аэроклубах, были командирами авиазвена и погибли в один день — 1 августа 1943 года. Только Женя в Краснодарском крае, а Лидия — на Донбассе, на линии укреплений Миус-фронта. Первой было 22 года, вторая не дожила до своего 22-го дня рождения двух недель. Белокурую красавицу Лидию Литвяк сыграла Полина Чернышова.

Еще одна лента про наших летчиц — «ВОЗДУХ» — идет в кинотеатрах с 18 января. В главной роли — внучка Валентины Талызиной Анастасия. Кстати, ее героиню зовут Женя. Молодые, необстрелянные девчонки прибывают на передовую в смешанный авиационный полк, и им еще нужно доказать мужчинам свое право сражаться. Без любовной истории это кино тоже не обойдется. В других ролях: звезда второго «Холопа» Аглая Тарасова, Елена Лядова, Сергей Безруков, Антон Шагин.

Игорь Угольников, знаменитый «Доктор Угол», на своей студии «Военфильм» снял новую картину «ПО ЗОВУ СЕРДЦА» о трагических событиях октября 1941 года, о тех, кто попал в «Вяземский котел».

В советское время не принято было вспоминать, как немцы перехитрили наше командование, смогли прорвать Западный фронт и окружить части Красной Армии на московском направлении. Уничтожение крупной военной группировки открыло фашистам прямую дорогу на Москву. И против них вышли плохо обученные, слабо вооруженные ополченцы и курсанты. Почти все они погибли. Фильм посвящен не военным, а простым людям, по зову сердца вставшим на защиту родного города.

Во время Второй мировой войны в Альпах случайно встречаются бежавшие из концлагерей советский солдат Иван, белорус по национальности, и итальянка Джулия. Вместе они проводят в горах три дня, спасаясь от преследования, пока немцы не настигают беглецов. И этих трех дней им хватает, чтобы влюбиться друг в друга. В этом году выйдет новая версия «АЛЬПИЙСКОЙ БАЛЛАДЫ» по повести Василя Быкова. Новая, потому что в 1965 году уже был такой белорусский фильм со Станиславом Любшиным и Любовью Румянцевой. Переснял историю Владимир Котт, режиссер «Непослушника» и «Карпа отмороженного».

Летом 1940 года начинаются события 12-серийной драмы «В ПАРКЕ ЧАИР». Это история четырех выпускниц школы и подруг Любы, Ани, Сони и Алины. Им кажется, что для них открыт весь мир… Девчонки знают, что в Европе идет война, но совершенно не думают о том, что Гитлер вторгнется в Советский Союз, и впереди у них сплошные испытания. В главных ролях — Антон Хабаров и Любовь Константинова, сыгравшая вирусолога Полину Матецкую в сериале «Лихорадка».

Сказки и фэнтези

Чего действительно в 2024 году будет много, так это сказок. Спустя 20 лет после событий третьей части развернется действие четвертой картины «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. НАСЛЕДИЕ». У 50-летнего Ивана растут две дочери, Марья и Софья. И совершать подвиги во славу и во имя спокойствия Белогорья теперь придется им. Кроме Виктора Хориняка, Елены Яковлевой, Кирилла Зайцева, Владислава Ветрова в картине появятся Дмитрий Лысенков, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Татьяна Догилева, Никита Кологривый и Виктор Сухоруков.

Про самого сильного, ловкого, красивого и, как следствие, самовлюбленного богатыря Белогорья Финиста Дмитрий Дьяченко (создатель «Чебурашки») сделал отдельный фильм «ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ». Понятно, что на эту роль снова пригласили Кирилла Зайцева, сыгравшего Финиста в «Последнем богатыре». Кстати, «ЧЕБУРАШКА 2» тоже сейчас в производстве, и мы увидим его в январе 2025 года.

Домовенок Кузя и Нафаня снова встретятся на экране, только уже в полнометражном фильме Виктора Лакисова «ДОМОВЕНОК КУЗЯ». Весной выйдет «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ», затем «ОГНИВО», а в конце декабря — «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». Повесть Волкова экранизировал Игорь Волошин, режиссер «Повелителя ветра». Видимо, в следующие новогодние каникулы именно он попытается составить конкуренцию продолжению приключений Чебурашки.

Что касается жанра фэнтези, то здесь тоже достаточно разнообразно. На апрель с декабря 2023-го создатели фильма «СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД» перенесли знакомство зрителей с повзрослевшими Алисой Селезневой и Колей Герасимовым. Судя по трейлеру, нас ждет блокбастер в голливудском стиле — Вселенная Марвел подвинется, чтобы уступить место Вселенной Кира Булычева.

Еще один выдуманный мир — Кэртиана — предстанет перед нами в сериале «ЭТЕРНА». Здесь уже должны вздрогнуть создатели «Игры престолов». Альтернативная Европа XVII века с королями, воинами и прекрасными дамами. В основу лег цикл «Отблески Этерны» Веры Камши.

События еще одного сериала — «МОЛОТ ВЕДЬМ» — развернутся в живописном волжском городке Калязине. Там работает секретный институт, где изучают магию. Однажды из лаборатории сбегает колдунья — Хозяйка стихий. Ей удается отрезать город от внешнего мира, чтобы никто не смог помешать обратить всех жителей Калязина в леших и русалок. В общем, понятно, что спасение утопающих в магии станет делом рук самих утопающих.

Режиссер Алексей Попогребский, снявший два сезона «Оптимистов» и нашумевший триллер «Как я провел этим летом», взялся за молодежный фильм в жанре фэнтези «САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА». Завязку истории создатели описывают так: «Среди нас живут эмеры, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой». Чтобы спасти популяцию, молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски избранной, которая может все изменить. Наряду с молодыми актерами в фильме снялись Светлана Ходченкова и Филипп Янковский.

Ближайшая громкая премьера — «КОНЕЦ СЛАВЫ» — фильм, который в эти жанры не укладывается. Павел Деревянко ляжет в гроб. Его персонаж артист Слава стал невостребованным. Чтобы вновь привлечь к себе внимание, создать хайп, он решает умереть и воскреснуть. Понятно, если бы задуманное удалось легко осуществить, фильма бы не было. В гробу оказаться несложно, а вот как из него выбраться, если единственный друг, который должен откопать «усопшего», попадает в ДТП?