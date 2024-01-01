НИНА ШПИЛЕВАЯ,

глава Алатырского муниципального округа:

«Я была рада принять участие в работе Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» в составе делегации Чувашии. Такие мероприятия способствуют получению бесценного опыта, обновлению и развитию муниципального сообщества, а также позволяют обсудить актуальные вопросы и найти новые подходы к решению проблем. Самым значимым событием на форуме, безусловно, стало выступление главы государства Владимира Путина. Он отметил большую роль муниципального звена власти, как самого близкого к людям, и подчеркнул нашу общую задачу — служить интересам граждан. Мы должны слушать и слышать людей, чтобы сделать жизнь людей комфортной. В нашем округе мы стараемся максимально придерживаться этого принципа: проводим личные приемы, работаем в государственных пабликах, выезжаем на места, общаемся с сельчанами».