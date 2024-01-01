Сильные духом и телом встретили праздник у купели

Горяча крещенская водица

Около 7800 жителей республики, как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, в эти дни приняли участие в традиционных омовениях в специально оборудованных купелях. Все прошло чинно и спокойно — без происшествий.

Всю Крещенскую ночь у купелей дежурили сотрудники МВД, спасатели и бригады медиков. Безопасность обеспечивали более пятисот представителей экстренных служб.

Так, у стен Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах, где в этом году на Волге оборудовали две купели, сотрудники МЧС развернули специальный пункт обогрева. Здесь горожане могли переодеться в сухую одежду и согреться горячим чаем. Также работали торговые точки: продавали шашлык, выпечку и сладости.

Как сообщили утром в понедельник на городской планерке, к иорданям пришли 2,3 тысячи чебоксарцев, искупались около тысячи человек. В прошлом году, к слову, купальщиков в Чебоксарах было несколько больше — полторы тысячи человек. В ночь на Крещение на Волге у Свято-Троицкого мужского монастыря побывал и сам Денис Спирин с супругой. Но заходить в ледяную прорубь он не стал.

Чего не скажешь о его предшественнике — полпреде Чувашии при Президенте России Алексее Ладыкове. В бытность сити-менеджером он регулярно погружался в купель на Волге. Вот и в Москве не нарушил традицию, опубликовав в день Крещения пост в своем телеграм-канале. В этом году Ладыков окунулся в прорубь в Филевском парке. Там, как и в Чебоксарах, обустроили прорубь с деревянным настилом, перилами и лестницей.

Поделились своими фото и видео из проруби и другие. Так, депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков окунулся в крещенскую воду в купели Александро-Невского православного мужского монастыря в Моргаушском округе. «Здоровья вам и вашим близким, пусть Бог оберегает каждого, и все наши добрые дела возвращаются большим счастьем!» — написал он на своей страничке ВКонтакте.

Глава Чебоксарского округа Владимир Михайлов выбрал для омовения купель села Шоркино, а глава Новочебоксарска Максим Семенов вместе с горожанами погрузился в воду у источника вблизи Собора святого равноапостольного князя Владимира.

Добавим, крещенские купания еще не завершились — совершить обряд омовения по православной традиции можно всю неделю. Главное — не забывать о строгом соблюдении правил безопасности, напоминают в МЧС.