Дзюба стал актером

Имеющий чувашские корни российский футболист Артем Дзюба засветился в настоящем художественном фильме. Он принял участие в съемках новой комедийной ленты «Конец Славы» с Павлом Деревянко в главной роли. Самому Дзюбе досталась роль эпизодическая, но, по словам Деревянко, у спортсмена большое актерское будущее.

«Когда Артем, если вдруг, закончит с футболом, думаю, его с удовольствием будут ждать театральные площадки. Возможно, Дзюба даже исполнит не эпизодические роли в кино. Предполагаю, что будущее Артема будет связано с творчеством. Он может многое», — приводит слова Деревянко Sport 24.

Актер отмечает: Дзюба — «очень артистичный человек и в футболе, и в жизни», «этого ему не занимать». Между тем участие Дзюбы в фильме оказалось совершенно случайным. Футболист приехал на съемки из любопытства, в результате сыграл человека, участвовавшего в поминках главного героя. Для этого ему отыскали пиджак с галстуком, а вот штанов не нашлось — пришлось сидеть в шортах, в которых он пришел (но этого не покажут).

Самому Дзюбе процесс понравился. «Это был интересный опыт, большое спасибо Максиму Лагашкину, который меня все-таки уговорил, и всей его команде. Мне тяжело что-то новое дается, но получилось очень интересно. Мне понравилось, там я чувствую себя комфортно», — сказал спортсмен «Матч ТВ». Он также поделился своими планами: «Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актером».

Деятельность «не по специальности» для Дзюбы не нова. Сейчас по телевизору активно крутится рекламный ролик оператора сотовой связи, где он играет главную роль. Здесь есть легкая отсылка на скандальное интим-видео с его участием. Это говорит о том, что самоирония у Дзюбы — на высоте. Скорее всего, ее подъемной силой оказался и высокий рекламный контракт.