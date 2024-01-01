Состоялось первое в этом году заседание Комиссии по вопросам помилования

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции, на нем были рассмотрены ходатайства о помиловании от пяти женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях республики. Преступления у них разные и сроки тоже — от трех до тринадцати лет лишения свободы.

Но вердикт для всех был один. Изучив все данные — срок отбытого наказания, участие в воспитательных и культурно-массовых мероприятиях, наличие у осужденной социально полезных связей и т.д. — применение акта помилования члены комиссии при Главе Чувашии сочли нецелесообразным.

Опубликовано: 19 января 2024 г.


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