Как ягода «подслащивает» аграрную отрасль

Тоннельные теплицы и саженцы требуют господдержки

Ягодоводство в Чувашии имеет давнюю историю. В границах Чебоксар когда-то было целое специализированное хозяйство по выращиванию яблок и клубники, занимавшее огромные площади. В голодные 1990-е годы они приманивали к себе множество несытых горожан, и руководству предприятия приходилось даже вооруженную милицию нанимать для охраны плантаций от набегов. В последующие реформенные времена ягода стала уделом в основном огородников-любителей. Но в последние годы ягодоводство вновь вышло на промышленный уровень — этим направлением активно занимаются фермеры.

За круглым столом недавнего тематического совещания в Минсельхозе собрались более двух десятков предпринимателей, руководителей плодопитомников, осваивающих отрасль. Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов пригласил их для того, чтобы выслушать предложения по совершенствованию господдержки ягодоводства в рамках грантов «Агростартап» и «Перспектива». Ягодоводство в республике стало достаточно перспективным направлением, подчеркнул Сергей Геннадьевич. Экономическая целесообразность развития отрасли для АПК республики, сельской занятости стала очевидной.

Наиболее активно субсидии стали предоставляться с 2021 года с введением республиканского гранта на развитие перспективных направлений АПК, в том числе ягодоводства. Господдержка нацелена, прежде всего, на некрупных производителей, чтобы вовлечь в бизнес максимум участников. И это удается: если в 2019-2020 годах такие субсидии получили только три фермера на общую сумму 5,5 млн рублей, то в 2021-2023-м — уже 31 фермер на сумму 151,7 млн рублей. Благодаря поддержке производство плодовых и ягодных культур в регионе выросло с 38,4 тыс. тонн в 2019-м до 42,2 тыс. тонн в 2023 году. По словам самих «ягодников», можно выйти и на более высокие рубежи. Дело это весьма прибыльное — за сезон можно заработать как минимум 2 млн рублей.

Поддержка осуществляется как по федеральному, так и по республиканскому механизму. Сейчас действуют четыре прямые меры, в том числе два гранта — по проектам «Агростартап» и «Перспектива» и две субсидии — на закладку и уход за многолетними насаждениями, на закладку земляники садовой. Кроме этого, «ягодникам» наравне с другими сельхозпроизводителями доступны льготные инвестиционные кредиты и субсидия на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники. В частности, субсидии на приобретение техники по ставке 35% на общую сумму 3,4 млн рублей в 2023 году получили четыре фермера.

Председатель ягодного кооператива Валерий Комиссаров напомнил, что на закладку и уход за многолетними насаждениями «федералы» возвращают до 80% от затрат. Однако региональная ставка — порядка 121 тыс. рублей на один гектар, по его мнению, с учетом реальных затрат явно недостаточная для начала работы с новой культурой, а грантом «Перспектива» возмещение не предусмотрено.

Отдельно поднималась тема поддержки ягодоводства закрытого грунта, или в тоннельных теплицах. Тут, по высказываниям фермеров, есть необходимость увеличить размера гранта «Перспектива», который на сегодня составляет 5 млн рублей. По словам руководителя фирмы «Ивушка» из Чебоксарского округа Вероники Беликовой, успешно внедряющей тоннельное ягодоводство, это способ интенсивного развития отрасли, независимый от погодных условий.

Кроме того, ягодоводы инициировали включение новой техники — посадочных машин, холодильного оборудования для ягод, оборудования для переработки — в республиканскую программу, по которой возмещается 30-45% затрат от стоимости их приобретения. Предложили и активнее взаимодействовать с аграрным университетом — направлять студентов на оплачиваемые практики в хозяйства. Активно участвуют в грантовой поддержке ягодоводства представители команды образовательного проекта «Школа фермера» при ЧГАУ. Из 117 ее выпускников 38 прошли обучение по направлению «Ягодоводство», а 18 уже получили гранты.

Как заверил Сергей Артамонов, все высказанные предложения будут прорабатываться — сначала с Общественным советом при Минсельхозе, затем с Госсоветом. Но одной инициативы недостаточно — нужны коллективные и конкретные решения всего ягодоводческого сообщества. Ведь ягода в республике, похоже, стремится к славе чувашского хмеля. Фестиваль «зеленого золота» у нас уже прописался, очередь — за ягодой. Прошлым летом состоялся первый ягодный фестиваль на базе «Ивушки». Участники совещания поддержали идею о том, чтобы провести здесь фестиваль в июле во второй раз и придать ему статус постоянно действующего. Вероника Беликова также предложила подумать о создании профессионального сообщества «ягодников» с целью взаимной поддержки и обмена опытом.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава республики: «Четыре года назад развитие ягодоводства было выбрано как одно из направлений. В короткие сроки освоили технологию производства, расширили ассортимент выращиваемых ягод и научились их перерабатывать. Целью первого ягодного фестиваля стало обобщение этого опыта и достижение нового уровня развития, повышение на данной основе туристической привлекательности республики. Важно не только производить качественную конкурентоспособную продукцию, но и создавать новые виды, что будет способствовать созданию рабочих мест и повышению привлекательности отрасли».

Свою продукцию ягодоводы реализуют как в натуральном виде для общепита, так и для переработки. А моргаушский фермер Владимир Михайлов наладил выпуск плодово-ягодных вин. Даже бутылку привез для презентации коллегам с предложением также рассмотреть возможность субсидирования данного направления. Но Артамонов напомнил, что подакцизная продукция субсидированию не подлежит. Фермер же настаивал, что у него не вино, а винный продукт, то есть не алкогольное изделие…