Единая Россия» провела единый День сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина

Вчера волонтеры работали по всей стране, в том числе и в Чувашии.

В республике, как и в других регионах, действовали пункты сбора подписей, в том числе в крупных торговых комплексах Чебоксар и Новочебоксарска (они открылись еще до Нового года). А основным центром стал региональный избирательный штаб. Добровольцы отметили высокую активность жителей столицы Чувашии.

Всего в настоящий момент собрано более 2,5 млн подписей в поддержку кандидата на должность Президента РФ, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Путин2024.ру.

«Желающих принять участие в процедуре очень много. На пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов», — отметил в своем телеграм-канале секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» на XXI Съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты страны на выборах 2024 года. Голосование будет проходить три дня, с 15 по 17 марта.