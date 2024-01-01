Старый добрый Новый год

Чуваши не забывают традиции своего народа

Так уж повелось в стране — отмечать Новый год дважды, 1 и 14 января. По словам тех, кто придерживается традиции, старый Новый год — душевный, семейный праздник, который напоминает нам о предках и дарит возможность собраться за праздничным столом. Ведь так прекрасно еще раз окунуться в атмосферу доброй сказки, поверить в чудо, вспомнить детство, загадать желание.

Любимый праздник

Хотя старый Новый год сегодня праздник неофициальный, но любим народом. В разных регионах на старый Новый год — свои традиции. Принято гадать, наблюдать за приметами, лепить вареники с сюрпризами. Считается, что начинка предскажет то, каким будет год. Если попадется монетка, то это к деньгам, нить — к дороге, кольцо — к скорой свадьбе, фасоль — к прибавлению в семействе. По данным аналитиков, старый Новый год отмечают около половины жителей России, среди них и чуваши.

Новый год по-чувашски

Праздник Сурхури насчитывает уже сотни тысяч лет. Изначально отмечали его в период зимнего солнцестояния, когда день начинал прибавлять, и праздновался целую неделю. В это время проводили обряды, призванные обеспечить успехи в хозяйстве, личное благополучие людей, а также хороший урожай и приплод скота в новом году.

Соплеменники, живущие сегодня в разных регионах страны, стараются придерживаться традиции предков и с удовольствием отмечают старый Новый год, называя его Сурхури. Так, 14 января душевным концертом праздник отметили чуваши Нового Уренгоя, посиделками «Как на старый Новый год» — соплеменники села Чуваши Новосибирской области, чувашским «Улахом» (зимние посиделки) — в Татарстане. Под девизом «Все плохое оставляем — старый Новый год встречаем!» отметили праздник и чуваши республики. В программе были зажигательные танцы, веселые игры и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Очень добрый и красивый Сурхури состоялся в Центре культуры и досуга «Сибирь» Нижнетавдинского района Тюменской области. На праздник собрались чуваши из муниципальных районов и городских округов юга области. По доброй традиции гостей встречали традиционными чувашскими угощениями. Приветствовали гостей президент Тюменской областной общественной организации «Ассоциация чувашей «Тăван» Любовь Павлова, вице-президент Лилия Демина, член совета Ассоциации Николай Герасимов. Коллективы художественной самодеятельности показали обряды, исполнили песни, танцы. Чувашский ансамбль «Тантăш» села Канаш Нижнетавдинского района, например, познакомил со старинным обрядом «Сурхури».

В гаданиях, веселых хороводах с удовольствием участвовали все гости. По их словам, так, проводя праздники, чтя традиции и обычаи своего народа, они воспитывают в подрастающих поколениях любовь к своей малой родине. Праздник соплеменники завершили веселыми плясками и чувашскими частушками. Провожая гостей, предлагали загадать желание и ударить в колокольчик, чтоб оно непременно исполнилось.

Согласно народным приметам, если в этот день стоит сильный мороз, то будет плодородный год. Если на улице оттепель, то стоит ждать прохладного лета. Южный ветер — к лету с хорошим урожаем, северный — к холодному лету, западный — к сырому, восточный — к сухому.

К слову, дважды встречают Новый год также в странах бывшего СССР, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других. Во всех государствах появление необычной даты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции. В немецкоязычных регионах Швейцарии, например, 13 января отмечают старый День святого Сильвестра, наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Македонии в Новый год по старому календарю устраивают карнавалы.