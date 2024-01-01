СМИ сообщили о ярком успехе завода по производству вилочных погрузчиков из Чувашии

Речь в новостях идет о ЧЗСА, расположенном в столице республики — Чебоксарах. Завод доказал высокий уровень локализации своих дизельных погрузчиков марки «Силант» и получил соответствующее заключение Минпромторга России. Об этом рассказал министр промышленности Чувашии Борис Марковцов:

«Теперь не достаточно проводить сварочные работы и сборку у себя на предприятии или закупать отдельные компоненты в России. Для достижения необходимого уровня локализации, требуется подтвердить факт производства не менее 70% ключевых компонентов и комплектующих на территории нашей страны. Без серьезных вложений в НИОКР и кропотливой работы всех производственно-конструкторских служб этого сделать просто не возможно».

Новость хороша тем, что открывает чувашскому заводу широчайшие перспективы и рынки сбыта. Усилия конструкторов по локализации погрузчиков «Силант» привели к тому, что теперь стало проще участвовать в госзакупках складской техники. Да и в плане промышленного имиджа завод силовых агрегатов из Чувашии показал свои способности и возможности, иначе говоря, СИЛУ, в честь которой и получил свое название. Сегодня ЧЗСА может помочь государству закрывать дефицит складской техники, сложившийся после запуска западных санкций.

«Пока большинство производителей в стране находятся в поиске решений по импортозамещению компонентной базы своих продуктов, обещая достигнуть высокого уровня локализации в будущем, ЧЗСА уже сегодня показывает достойные результаты своей работы, оценкой которой служит полученное заключение Минпромторга. Этот результат гарантирует государственным заказчикам и госкорпорациям возможность покупки надежных российских вилочных погрузчиков в долгосрочной перспективе в рамках закупочных процедур по 44 и 223- ФЗ. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем инвестировать средства как в повышение уровня локализации, так и в расширение производимой линейки техники», — рассказал информагенству «Чувашинформ» генеральный директор ЧЗСА Александр Дмитриев.

Сейчас на заводе активно развивают направление электрической техники, уже показан публике трактор на электротяге. Хорошие новости предприятие генерирует непрерывно.