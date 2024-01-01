На фестиваль молодежи от Чувашии поедут 30 волонтеров

В Чувашском госуниверситете стартовало обучение будущих волонтеров Всемирного фестиваля молодежи (или коротко ВФМ). Добровольцы должны помочь организаторам сделать событие незабываемым, радушно встретить гостей и познакомить их с нашей страной.

Спецкурс организовали на базе Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024, открытого в ЧГУ. Его участниками стали 50 кандидатов, уже прошедших предварительные тесты и интервью. Те, кто наиболее успешно преодолеет все этапы отбора и обучения, попадут в Волонтерский корпус фестиваля. В свои ряды он намерен принять 5 тысяч неравнодушных людей.

Как рассказали в университете, программа обучения представляет собой комплекс различных модулей и тренингов, направленных на развитие лидерских качеств, умение общаться, работать в команде, стрессоустойчивость и другие важные навыки. Конечно, волонтеры должны много знать и о самом фестивале, его целях и задачах.

На первом занятии «курсантов» навестили начальник управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов и проректор по молодежной политике и социальной работе ЧГУ Александр Цветков. Они пожелали ребятам веры в себя и вдохновения.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет весной 2024 года. Основной площадкой станет город Сочи. В слете примут участие 20 тысяч молодых лидеров в различных сферах деятельности, включая 10 тысяч иностранных гостей. Помогать в организации мероприятия будут добровольцы со всех регионов России. Центр привлечения и подготовки волонтеров ВФМ в Чувашском госуниверситете объединил активистов из Кировской и Ульяновской областей, Пермского края, Марий Эл и Чувашии. Он обучит и отберет 165 лучших волонтеров, в том числе 30 человек из нашей республики, хотя заявок изначально было подано в разы больше. Ребята стараются изо всех сил, чтобы войти в историю события мирового масштаба.