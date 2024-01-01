Порадовали и добрыми делами, и зрелищной игрой

…Восьмилетнему Михаилу Владимирову начало 2024 года запомнится на всю жизнь. Мальчик очень любит хоккей, новая клюшка — его давняя мечта. И она была исполнена министром спорта Чувашии Василием Петровым в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Кроме того, Миша успел познакомиться с хоккеистами новочебоксарского «Сокола» и вместе с министром поддержал нашу дружину во встрече против «Тамбова» в рамках первенства НМХЛ.

Волшебство не для галочки

Миша с трех лет занимается хоккеем и практически все свободное время посвящает игре с шайбой — юное дарование тренируется по три-четыре раза в неделю в системе «Сокола». Недавно он вместе с командой завоевал бронзовые награды на турнире «Кубок море спорта» среди младших юношей 2015 года рождения.

Еще перед новым годом Михаил написал письмо Деду Морозу (помимо новой клюшки, ребенок мечтал попасть в раздевалку молодежного «Сокола») и отправил его на «Елку желаний». Мальчик вместе с мамой Татьяной не сильно надеялись на успех и испытали огромный восторг, когда Василий Петров снял открытку Миши с пушистой красавицы.

«Миша очень любит хоккей — смотрит много матчей. Также мы всей семьей часто посещаем игры молодежного «Сокола» и болеем за ребят, — подчеркнула Татьяна Владимирова, мама Михаила. — Потрясающе, что существуют проекты наподобие «Елки желаний», которые воплощают мечты детей и пробуждают интерес к спорту, культуре, искусству…»

…Сам Миша немного нервничал перед встречей с молодежкой «Сокола». Но когда юный любитель хоккея наконец-то вошел в раздевалку — от волнения не осталось и следа.

«Очень рад, что мне подарили клюшку, и мне удалось пообщаться с любимыми игроками и даже взять у них автографы! А Дмитрию Викторову я пожелал удачи в матче», — поделился эмоциями Миша Владимиров.

«Ежегодная акция «Елка желаний» — это возможность стать волшебником, исполнить заветную мечту ребенка. Радует, что сокровенные желания наших детей связаны со спортом, — сказал министр спорта Чувашии Василий Петров. — Миша, я уверен, что эта клюшка принесет тебе немало побед и заветных очков в копилку твоей команды!»

Сразу после приятной церемонии Миша вместе с семьей и Василием Петровым на трибунах «Чебоксары Арены» поддерживали новочебоксарцев в принципиальной встрече с «Тамбовом».

Моментов множество, а реализация подвела…

Первый матч стартовал без раскачки — мотивированные хозяева льда со стартового свистка ринулись в атаку, выгрызая каждый метр площадки. Огромное количество бросков от молодежки «Сокола» — первый момент… Гол? А, нет — перекладина… Ситуация накалилась. Тут у новочебоксарцев удаление. «Как все это не вовремя…» — промелькнула мысль у болельщиков и тренерского штаба команды. Несмотря на меньшинство, через считанные мгновения два хоккеиста «Сокола» выходили на рандеву с вратарем. Зрители уже были готовы праздновать первый гол в новом году! Но не сейчас — хозяева льда не реализовали отличный момент. Болельщикам оставалось только схватиться за голову…

Однако мощное давление принесло плоды — нападающий новочебоксарцев Никита Ахрамеев на 11 минуте забил красивый гол после отличного командного взаимодействия. Далее на площадке наступило затишье, которое прервала ответная шайба гостей после нелепого рикошета.

В оставшейся части матча команды обменивались острыми атаками. В начале третьего периода тамбовцы вышли вперед. Однако на этот ход конем у «Сокола» нашелся ответ в виде шайбы Тимура Соловьева. Основное время матча завершилось 2:2. В овертайме хозяева льда заработали неприятное удаление, которое гости в итоге реализовали. По итогам «Сокол» проиграл со счетом 2:3.

«Игра получилась очень интересная, команды не отсиживались в обороне, а бежали в атаку. Нашим хоккеистам не удалось реализовать хорошие моменты, которые возникали по ходу матча. Молодцы, что сравняли в третьем периоде, но при этом у «Сокола» прослеживались проблемы, когда команда находилась без шайбы», — высказал мнение после матча болельщик «Сокола» Владимир Андреев.

Героическое спасение за шесть минут

На следующий день во второй игре результат первого отрезка не настраивал на положительный лад болельщиков «Сокола» — 3:1 в пользу «Тамбова». Трибуны немного приутихли.

Ко всем проблемам в начале второго периода фортуна отвернулась от подопечных Егора Карпа — за одну атаку нападающий новочебоксарцев Ярослав Добровольский дважды сотряс перекладину ворот гостей. А тут на 32 минуте тамбовцы забросили еще одну шайбу. Но спустя полминуты заблистал лучик надежды после хлесткого броска защитника «Сокола» Семена Степанова. Трибуны по-настоящему задышали и погнали новочебоксарцев прессинговать и атаковать. Оборонительные редуты гостей дрогнули — за две минуты шайбы Ярослава Добровольского и Никиты Дерябина восстановили статус-кво.

В третьем периоде хозяева льда были в сантиметрах от пропущенного гола, но вратарь новочебоксарцев Иван Устинов, проявляя чудеса реакции, спасал свою дружину. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 4:4. Серия послематчевых бросков снова стартовала не в пользу «Сокола». Однако реализованные буллиты Никиты Дерябина и Тимура Соловьева принесли яркую и незабываемую победу нашей команде — 5:4!

«Мы заслужили три очка в двух матчах — это плоды трудной работы на тренировках, — подвел итоги защитник «Сокола» Матвей Кайгородов. — Мы обыграли лидера конференции за счет дисциплины, слаженной игры. Ребята проявили характер, бились друг за друга на льду, ложились под шайбу в защите. Все огромные молодцы!»

К сведению

На данный момент «Сокол» занимает 11 место в турнирной таблице конференции «Восток». От зоны плей-офф подопечных Егора Карпа отделяет восемь очков.