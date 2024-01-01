Порадовали и добрыми делами, и зрелищной игрой

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Юный хоккеист очень обрадовался подарку от министра спорта Чувашии Василия Петрова. Фото cap.ru

…Восьмилетнему Михаилу Владимирову начало 2024 года запомнится на всю жизнь. Мальчик очень любит хоккей, новая клюшка — его давняя мечта. И она была исполнена министром спорта Чувашии Василием Петровым в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Кроме того, Миша успел познакомиться с хоккеистами новочебоксарского «Сокола» и вместе с министром поддержал нашу дружину во встрече против «Тамбова» в рамках первенства НМХЛ.

Волшебство не для галочки

 

Миша с трех лет занимается хоккеем и практически все свободное время посвящает игре с шайбой — юное дарование тренируется по три-четыре раза в неделю в системе «Сокола». Недавно он вместе с командой завоевал бронзовые награды на турнире «Кубок море спорта» среди младших юношей 2015 года рождения.
Еще перед новым годом Михаил написал письмо Деду Морозу (помимо новой клюшки, ребенок мечтал попасть в раздевалку молодежного «Сокола») и отправил его на «Елку желаний». Мальчик вместе с мамой Татьяной не сильно надеялись на успех и испытали огромный восторг, когда Василий Петров снял открытку Миши с пушистой красавицы.
«Миша очень любит хоккей — смотрит много матчей. Также мы всей семьей часто посещаем игры молодежного «Сокола» и болеем за ребят, — подчеркнула Татьяна Владимирова, мама Михаила. — Потрясающе, что существуют проекты наподобие «Елки желаний», которые воплощают мечты детей и пробуждают интерес к спорту, культуре, искусству…»
…Сам Миша немного нервничал перед встречей с молодежкой «Сокола». Но когда юный любитель хоккея наконец-то вошел в раздевалку — от волнения не осталось и следа.
«Очень рад, что мне подарили клюшку, и мне удалось пообщаться с любимыми игроками и даже взять у них автографы! А Дмитрию Викторову я пожелал удачи в матче», — поделился эмоциями Миша Владимиров.
«Ежегодная акция «Елка желаний» — это возможность стать волшебником, исполнить заветную мечту ребенка. Радует, что сокровенные желания наших детей связаны со спортом, — сказал министр спорта Чувашии Василий Петров. — Миша, я уверен, что эта клюшка принесет тебе немало побед и заветных очков в копилку твоей команды!»
Сразу после приятной церемонии Миша вместе с семьей и Василием Петровым на трибунах «Чебоксары Арены» поддерживали новочебоксарцев в принципиальной встрече с «Тамбовом».

Моментов множество, а реализация подвела…

 

Первый матч стартовал без раскачки — мотивированные хозяева льда со стартового свистка ринулись в атаку, выгрызая каждый метр площадки. Огромное количество бросков от молодежки «Сокола» — первый момент… Гол? А, нет — перекладина… Ситуация накалилась. Тут у новочебоксарцев удаление. «Как все это не вовремя…» — промелькнула мысль у болельщиков и тренерского штаба команды. Несмотря на меньшинство, через считанные мгновения два хоккеиста «Сокола» выходили на рандеву с вратарем. Зрители уже были готовы праздновать первый гол в новом году! Но не сейчас — хозяева льда не реализовали отличный момент. Болельщикам оставалось только схватиться за голову…
Однако мощное давление принесло плоды — нападающий новочебоксарцев Никита Ахрамеев на 11 минуте забил красивый гол после отличного командного взаимодействия. Далее на площадке наступило затишье, которое прервала ответная шайба гостей после нелепого рикошета.
В оставшейся части матча команды обменивались острыми атаками. В начале третьего периода тамбовцы вышли вперед. Однако на этот ход конем у «Сокола» нашелся ответ в виде шайбы Тимура Соловьева. Основное время матча завершилось 2:2. В овертайме хозяева льда заработали неприятное удаление, которое гости в итоге реализовали. По итогам «Сокол» проиграл со счетом 2:3.
«Игра получилась очень интересная, команды не отсиживались в обороне, а бежали в атаку. Нашим хоккеистам не удалось реализовать хорошие моменты, которые возникали по ходу матча. Молодцы, что сравняли в третьем периоде, но при этом у «Сокола» прослеживались проблемы, когда команда находилась без шайбы», — высказал мнение после матча болельщик «Сокола» Владимир Андреев.

Героическое спасение за шесть минут

 

На следующий день во второй игре результат первого отрезка не настраивал на положительный лад болельщиков «Сокола» — 3:1 в пользу «Тамбова». Трибуны немного приутихли.
Ко всем проблемам в начале второго периода фортуна отвернулась от подопечных Егора Карпа — за одну атаку нападающий новочебоксарцев Ярослав Добровольский дважды сотряс перекладину ворот гостей. А тут на 32 минуте тамбовцы забросили еще одну шайбу. Но спустя полминуты заблистал лучик надежды после хлесткого броска защитника «Сокола» Семена Степанова. Трибуны по-настоящему задышали и погнали новочебоксарцев прессинговать и атаковать. Оборонительные редуты гостей дрогнули — за две минуты шайбы Ярослава Добровольского и Никиты Дерябина восстановили статус-кво.
В третьем периоде хозяева льда были в сантиметрах от пропущенного гола, но вратарь новочебоксарцев Иван Устинов, проявляя чудеса реакции, спасал свою дружину. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 4:4. Серия послематчевых бросков снова стартовала не в пользу «Сокола». Однако реализованные буллиты Никиты Дерябина и Тимура Соловьева принесли яркую и незабываемую победу нашей команде — 5:4!
«Мы заслужили три очка в двух матчах — это плоды трудной работы на тренировках, — подвел итоги защитник «Сокола» Матвей Кайгородов. — Мы обыграли лидера конференции за счет дисциплины, слаженной игры. Ребята проявили характер, бились друг за друга на льду, ложились под шайбу в защите. Все огромные молодцы!»

К сведению

На данный момент «Сокол» занимает 11 место в турнирной таблице конференции «Восток». От зоны плей-офф подопечных Егора Карпа отделяет восемь очков.

Опубликовано: 15 января 2024 г.


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