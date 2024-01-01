Какая она, Чувашия? Все о культурном коде республики — на ВДНХ

В Москве на выставке «Россия» в среду начала работу экспозиция Минкультуры Чувашии. В ближайшие три недели здесь будут знакомить посетителей с богатым и многообразным духовным миром древнего народа на Волге.

Пройти мимо стенда Чувашии в эти дни просто невозможно. Гости то лихо пускаются в пляс, пытаясь повторить танцевальные движения, то выстраиваются в очередь на примерку национальных костюмов и головных уборов, то, заинтересовавшись мастер-классами, старательно делают что-то своими руками. Работники отрасли культуры республики знают, чем удивить, а первыми открыли череду интерактивов, мастер-классов и презентаций артисты Чувашского госансамбля песни и танца и сотрудники Чувашского художественного музея. Чувашские наигрыши под звуки баяна в исполнении дирижера ансамбля Александра Вознякова и танцевальный мастер-класс от солиста Наиля Мингазова никого не оставили равнодушными.

Произвел впечатление и необычный мастер-класс от музейщиков «Конструктор кеске», когда посетители выставки всех возрастов увлеченно создавали чувашские узоры на ткани при помощи печати и красок. Теперь хэнд-мейд салфетка будет напоминать людям из разных регионов о Чувашии. Интерес вызвали и другие интерактивы.

Так, на мастер-классе по линогравюре «История в моменте» участники выставки под руководством опытных мастеров могли напечатать эскиз важных памятных дат в истории России (Сурский рубеж, 80-летие Победы в Сталинградской битве) или изображение чувашской амазонки. А на настольной игре-путешествии «Исаак Левитан. По страницам биографии» каждый мог преумножить свой капитал, собрать коллекцию картин, поучаствовать в аукционах и даже научиться разоблачать «фальшаки» от оригинала.

«Ваша точка очень познавательная. Я сразу ее заприметил. Оригинально, художественно, захватывающе!» — делились впечатлениями многочисленные посетители чувашского стенда.

Программа культурных недель Чувашии на ВДНХ продумана так, чтобы гости выставки максимально прочувствовали самобытность республики. Сегодня и завтра, например, сотрудники Чувашского национального музея погрузят их в мир чувашской вышивки. Начнется знакомство с фильма о создании Вышитой карты России, затем стенд превратится в настоящую творческую лабораторию: участники мастер-классов изготовят оригинальную брошь с чувашским узором и узнают все тонкости народного чувашского костюма.

Насыщенными будут и другие дни. Гости познакомятся с чувашскими традициями и обрядами, которые актуальны в жизни жителей республики и сегодня, услышат концерт чувашской музыки, увидят спектакли и фрагменты традиционных праздников. В программе также — мастер-классы по театральному гриму, изготовлению украшений, оберегов, головных уборов тухъя и масмак, плетению поясов, интеллектуальные игры, творческие активности, поэтические соревнования и даже гадания. Спешите, узнать все о культуре Чувашии можно до 28 января.

Когда верстался номер

Вчера, когда на стенде Чувашии был День Вышитой карты России, ВДНХ посетила Народная артистка России Надежда Бабкина. Для большого творческого проекта, придуманного в Чувашии, Надежда Георгиевна – фигура значимая. Она – амбассадор Вышитой карты России, которая лично презентовала готовое полотно в Чебоксарах 12 июня 2022 года. Как отметила тогда Надежда Бабкина, карта стала оберегом нашего многонационального государства, в которую каждый народ вложил свою душу, любовь, доброту и силы. На выставке она встретилась с заместителем министра культуры Чувашии Георгием Богуславским и передала привет всем жителям республики.