До победы не хватило самой малости

Новогодние каникулы для юных интеллектуалов — не повод отдыхать. В Казани с 4 по 10 января состоялся этап детского Кубка России по шахматам «Мемориал Н.И. Мухамедзянова». В соревнованиях среди мальчиков в возрастной категории до 13 лет отличные результаты продемонстрировал наш земляк Антон Кудряшов.

На протяжении девятираундового турнира, проходившего по швейцарской системе, представитель Чувашии всегда находился в группе лидеров, а после пятого тура даже занимал первое место. По ходу соревнований Антон оказался единственным, кто в очном противостоянии за шахматной доской одолел будущего победителя состязаний Макара Бердкашевича (Республика Коми). Однако по итогам всех партий Антон Кудряшов, уступив главному сопернику 0,5 очка, завоевал серебряную медаль, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта Чувашии Василий Петров.

Фото Минспорта Чувашии

Хорошие и стабильные выступления в нынешнем году позволят Антону Кудряшову пройти отбор на финальный этап детского Кубка России, который пройдет в Чебоксарах.