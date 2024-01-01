В Канашском лесничестве появилась шишкосушилка

Аппарат для заготовки семян хвойных пород деревьев ввели в эксплуатацию в начале декабря прошлого года, сообщают в Минприроды Чувашии. За это время с его помощью была переработана одна тонна шишек сосны обыкновенной, поступившей из Ибресинского лесничества. Следом на заготовку отправятся 800 кг сосновых шишек из алатырских лесов.

Как рассказывают в ведомстве, в среднем за месяц оборудование способно обработать более двух тонн шишек, а загруженность одной партии составляет 150 кг шишек. Как отмечают сотрудники лесничества, современная шишкосушилка позволяет автоматизировать процесс заготовки семян, ускоряет сушку и подготовку качественного семенного материала, которым засеиваются лесные угодья республики. Кстати, в прошлом году, как уже сообщала «СЧ», в Чувашии заготовили свыше 176 кг семян сосны обыкновенной. Процесс этот не такой простой, как кажется: чтобы получить килограмм семян сосны, надо собрать и высушить не одну тысячу шишек.