В Введенском соборе прошло Рождественское богослужение

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий совершил праздничную утреню и Божественную литургию в Введенском кафедральном соборе.

В начале службы на сугубой ектении были произнесены особые прошения и затем была совершена молитва о Святой Руси. По прочтении Евангельского зачала митрополит Савватий огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, рассказали в пресс-службе Чувашской митрополии.

Рождественское богослужение транслировали на Национальном телевидении Чувашии.