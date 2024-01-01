В Введенском соборе прошло Рождественское богослужение

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий совершил праздничную утреню и Божественную литургию в Введенском кафедральном соборе.

В начале службы на сугубой ектении были произнесены особые прошения и затем была совершена молитва о Святой Руси. По прочтении Евангельского зачала митрополит Савватий  огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, рассказали в пресс-службе Чувашской митрополии.

Рождественское богослужение транслировали на Национальном телевидении Чувашии.

Опубликовано: 7 января 2024 г.


Читайте также:

Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный форум «Россия — Родина святая» проходит в Чебоксара...
Николаев поздравил с праздником экипажи ракетного катера "Чувашия" и тральщика "Новочебоксарск"
Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов - о поправках к Конституции России
Пĕрле — значит вместе. Утверждены концепция и план празднования 100-летия Чувашской автономии
8 марта — Международный женский день
Женское лицо республики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.