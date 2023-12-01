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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:

«Наступающий 2024 год объявлен в России, как мы знаем, мы сделали это сознательно с вами, Годом семьи. Прошу коллег из правительства, из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей. В том числе важно возродить традиции многодетной семьи. Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование, с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно».



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