ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«Наступающий 2024 год объявлен в России, как мы знаем, мы сделали это сознательно с вами, Годом семьи. Прошу коллег из правительства, из регионов самым внимательным образом проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей. В том числе важно возродить традиции многодетной семьи. Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне, люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование, с соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно».