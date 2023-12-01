Символу страны добавили вышивку

С новым фрагментом вернется весной в Чебоксары из Москвы Вышитая карта страны. На международной выставке-форуме «Россия» к ней прикрепили вышитую миниатюру города Санкт-Петербурга.

Мастер-вышивальщица и руководитель студии ручной вышивки Екатерина Хохлова разработала дизайн и вышила новый элемент карты при экспертной поддержке Центра ремесленных традиций Российского этнографического музея, сообщают в Минкультуры Чувашии. На фоне серо-серебряного шелкового фона золотыми нитями вышита изящная миниатюра кораблика, венчающего шпиль Адмиралтейства — самый узнаваемый и любимый символ города на Неве

Обновляли карту заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Анастасия Звягина, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова и заведующая отделом этнографии Поволжья и Приуралья Российского этнографического музея Елена Колчина.

«Замечательно, что проект Чувашской Республики «Вышитая карта России» продолжает жить своей жизнью и пополняться новыми фрагментами», — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. И добавила, что Вышитая карта — один из самых популярных объектов выставки «Россия» в павильоне № 75 на ВДНХ.

Что полюбоваться на карту каждый день приходят сотни посетителей выставки, подтвердил и петербуржец Сергей Корнеев. «В преддверии Дня Санкт-Петербурга на выставке «Россия» мы осуществляем очень важное для нас символическое действие. Вышитая карта России — это символ нашей страны», — сообщил он.

Кстати

Как сообщают в Российском этнографическом музее, в минувшую пятницу в РЭМ открылась новая выставка — «Традиции чувашской вышивки», приуроченная к 100-летию фирмы художественных промыслов «Паха тӗрӗ». На выставке представлены изделия из собрания РЭМ, изготовленные предприятием, сохраняющим и развивающим традиции чувашской вышивки. Датой основания фирмы считается 23 декабря 1923 года, когда в селе Альгешево Чебоксарского района Чувашской АССР была создана артель «Кустарь-художник». В 1929 году она получила название «Паха тӗрӗ», в 1960 году была преобразована в фабрику. Выставка знакомит с основными этапами развития промысла, а также традиционными вышитыми изделиями XIX — начала XX века, послужившими источником вдохновения для мастериц.